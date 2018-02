PARTAGER Mme Hélène Xuan : « La crise économique de 2008 a eu un impact fort sur les trajectoires de revenus »

Dans le cadre d’un séminaire organisé par la chaire Prévoyance et Retraites de l’Université internationale de Rabat, en partenariat avec le CNRA (Caisse nationale de retraite et d’assurances) et le RCAR (Régime collectif d’allocation retraite), l’Ecole d’actuariat de l’UIR a abrité une conférence autour du thème de la jeunesse et de la protection sociale face aux risques sociétaux.

La Chaire de la Prévoyance et Retraites dévoilera prochainement les résultats de la première enquête portant sur la protection sociale et la retraite au Maroc. Cette enquête sera le fruit d’un projet de collaboration entre l’UIR comme partenaire académique, le Haut-Commissariat au Plan, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) et la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) comme partenaires économiques.

Combien coûte la prévoyance sociale au Maroc, en termes de PIB et croissance, sachant que la protection sociale n’est pas généralisée ? C’est la principale question à laquelle s’intéresse la chaire prévoyance et retraite depuis 3 ans, a souligné Moulay Ahmed Cherkaoui, directeur du pôle prévoyance de la CDG, en charge de la CNRA et du RCAR.

« Pour la chaire prévoyance et retraite, la protection sociale n’est pas une charge mais un investissement », a souligné M. Cherkaoui.

Cette année, le Forum a donné la parole à des experts provenant de pays connaissant des régimes de retraites plus matures comme la France ou l’Italie, tels que l’économiste et la grande experte du vieillissement démographique et des transitions sociétales, Mme Hélène Xuan, qui a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Vous avez animé une conférence autour de la jeunesse et la protection sociale face aux risques sociétaux. Pourriez-vous nous éclairer sur les axes majeurs débattus ?

Mme Xuan : Parmi les axes majeurs dessinés lors de la conférence, le profil de la jeunesse française et les différentes transformations qu’elle a connues. Auparavant, on considérait naturel et automatique le fait que les jeunes financent leurs études et quittent leur domicile parental, afin de trouver leur premier emploi et s’installer dans leur propre logement. Aujourd’hui, ce passage est de moins en moins flexible.

À cause de la crise économique, ces étapes sont devenues désynchronisées en France et se sont allongées dans le temps. Selon les sociologues, ces caractéristiques socio-économiques sont partagées par l’ensemble de la jeunesse européenne, voire au-delà. Il s’agit d’un phénomène quasi-mondial dans les pays développés.

En revanche, le rôle des institutions et les politiques publiques, et la manière dont on perçoit « être un adulte » change radicalement le passage de la vie universitaire à la vie professionnelle. Les jeunes sont soutenus, soit par l’Etat soit par leur famille, de manière directe ou indirecte, quelle que soit la flexibilité ou la difficulté de ce passage.

Quelle est votre lecture des jeunesses française et marocaine ? Existe-t-il des similitudes ?

Généralement, les deux pays révèlent une certaine similarité. Actuellement, la situation de la jeunesse est difficile en France. On trouve les mêmes similitudes et les mêmes maux qu’au Maroc. Les taux de chômage chez les jeunes sont pratiquement identiques et élevés, soit 24% chez les moins de 25 ans en 2016, ce qui est surprenant.

En outre, les « Neet » ( Neither Employment Nor in Education or training ; jeunes sans emploi, et pas en formation ni en sans stage) représentent 14% du total. Selon le rapport du HCP sur le taux de chômage, le taux de femmes célibataires ayant un faible niveau de diplôme a augmenté. En effet, ce rapport révèle des indicateurs différents du modèle socio-économique d’intégration que l’on retrouve en France.

Autre similarité, la dépendance familiale vient au détriment des inégalités sociales qui s’élargissent. Grosso modo, les deux pays sont quasi-similaires dans ce sens, mais cela n’empêche pas de pointer du doigt les détails pour mettre en lumière les dynamiques et les aspirations des jeunes.

C’était notamment l’objectif principal de l’enquête en ligne, nommée « Génération Quoi », menée par la chaîne France 2 en 2016, en collaboration avec deux sociologues. Plus de 240.000 personnes ont répondu à cette enquête.

Il en ressort que 93% des jeunes n’ont plus confiance en les institutions politiques. En France, le premier facteur d’inquiétude est l’emploi, et en Allemagne c’est l’écologie, selon l’enquête.

Il est à noter que d’autres pays européens ont répondu à cette enquête, à savoir la Belgique, l’Allemagne et la Suède, ce qui permet d’avoir un comparatif sur le ressenti des jeunes, leur rapport avec le travail, et le taux de confiance en les institutions.

Sur le segment financier français, comme au Maroc, la solidarité de la famille et les dépenses publiques sont importantes ; pourtant, la jeunesse française est moyennement heureuse. Le soutien des familles et l’investissement dans le système éducationnel avec toutes ses lacunes, sont les deux trajectoires qui convergent vers une situation économique où le patrimoine familial est extrêmement important.

Par ailleurs, la concentration du patrimoine familial pénalise la croissance économique, selon des analyses des économistes français, tel André Masson à titre d’exemple.

Je préconise que le Maroc doit s’intéresser également à cette question, via des enquêtes du genre, pour connaître les aspirations des jeunes Marocains, que ce soient les chômeurs ou les jeunes intégrés dans le marché de travail.

Selon une étude du HCP, la population marocaine passerait de 33,8 millions d’habitants en 2014 à 43,6 millions à l’horizon 2050. Quelle est votre lecture par rapport à ces chiffres ?

Pour le cas du Maroc, la question de la mise en place d’un système de prévoyance généralisée s’impose. Le système de retraite n’est pas généralisé à 100%, mais il est généralisé uniquement pour la fonction publique et les salariés du secteur privé sur la base d’un système déficitaire.

La vraie question, c’est comment prendre en charge la vieillesse marocaine. Le Maroc n’avait pas mis en place de système de retraite lorsque la masse d’actifs sur le marché du travail était importante. On est face à un double tranchant : le soutien familial d’un côté, pour financer la période de vieillesse et continuer à soutenir les jeunes, et d’un autre côté, on trouve l’élargissement d’un système de retraite qui requiert une contribution fiscale plus large auprès des actifs.

L’enjeu du vieillissement se résume dans l’équilibre entre les générations et la manière dont le pays s’organisent au niveau des contrats sociaux et les promesses sociales aux jeunes, en cas de mise en place d’un système de retraite par répartition ou par capitalisation.

Pour le cas de la France, le vieillissement démographique est précoce, contrebalancé par la natalité relativement soutenue. À l’horizon 2040, on aurait des ratios d’à peu près un tiers de la population française qui serait à la retraite.

Il va sans dire dans ce contexte, que la France a déployé des systèmes de règlement et des réformes successives – au niveau du système de retraite- qui ont réglé, partiellement, la problématique du financement des caisses de retraites. En revanche, l’acceptabilité sociale n’a pas été résolue en termes de mesures entamées. Les réformes ont permis d’assurer la viabilité du système financier des retraites mais que jusqu’à l’horizon 2030. Ces retraités de 2030 sont bien les jeunes d’aujourd’hui déjà actifs dans le marché du travail, pénalisés par les deux crises citées précédemment.

Quels sont les facteurs qui favorisent le chômage ?

En France, le premier facteur majeur est le choc pétrolier de 1973, avec le déficit du secteur public et l’allongement de la période de jeunesse, ainsi que le chômage qui commençait à s’installer progressivement.

La jeunesse française a de plus en plus du mal à trouver d’emploi, une incapacité à décrocher un contrat CDI qui permet d’avoir un logement stable et accès aux crédits.

La France a subi un deuxième choc, la crise économique de 2008. Les générations intégrées actuellement dans le marché d’emploi en subissent les répercussions. Dans le détail, il s’agit d’une comptabilité générationnelle. C’est une méthode internationale qui était développé par les spécialistes s’intéressant à la question des âges et des générations en général.

En France, et précisément entre 1979 et 2011, si on regarde les chiffres d’une manière brute, la population jeune active a moins capté la croissance, comparativement aux seniors. J’estime que c’est une situation inquiétante vu que la crise de 2008 a eu un impact fort sur les trajectoires de revenus et de consommation, et on peut le remarquer d’une manière claire.

Peut-on considérer que la jeunesse française assez autonome ?

En France, il y a peu de jeunes qui sont des « maîtres de leur vie ». Tandis qu’au Maroc, être maître de sa vie signifie avoir le choix après avoir décroché le baccalauréat, vu que les moyens de soutien de l’Etat et de la famille sont disponibles. Sur cette base, l’étudiant marocain sait d’avance qu’il pourra choisir sa carrière parce qu’il pourra dépendre de sa famille du côté financier.

En revanche, et d’un point de vue sociologique, la majorité des français décroche le premier contrat CDI à l’âge de 27 ans, tandis que l’âge moyen où les jeunes commencent à se détacher du soutien de l’Etat, varie entre 25 ans et 26 ans. Cette moyenne est supérieure par rapport aux années 70, où les Français décrochaient un contrat CDI à l’âge de 21 ans.

Quelle serait votre vision du futur vis-à-vis de la jeunesse française ? Optimiste ou plutôt sceptique ?

D’un point de vue économique, il y a peu de raisons qui me poussent à être optimiste. En France, une vague nouvelle a fait son apparition depuis 2 ans, celle de l’auto-entreprenariat, l’un des indicateurs économiques.

Il faut savoir que l’année 2017 a battu le record en matière de création d’entreprises. L’entreprenariat est un levier intéressant qui nécessite une protection sociale généralisée.

D’une manière générale, la montée de l’entreprenariat en France a pris du temps, même en l’accompagnant de plusieurs stratégies pédagogiques au niveau des contrats d’autoentrepreneur, d’une manière efficace et simple.

A propos de Mme Hélène Xuan

Hélène Xuan est la Déléguée générale de la Chaire Transitions Démographiques, Transitions Économiques (Chaire TDTE). Elle est membre du Club du XXIe Siècle. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences économiques qui a porté sur le vieillissement démographique et la croissance. A ces débuts, elle a collaboré avec Yazid Sabeg dans le cadre du plan Borloo pour la déségrégation des quartiers au sein du Comité d’Évaluation et de Suivi de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). Elle a ensuite travaillé à l’ACAM (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) avant de rejoindre le cabinet de Yazid Sabeg, nommé Commissaire à la Diversité et l’Égalité des Chances en décembre 2008, en tant que conseillère. En 2010, elle prend la direction scientifique d’une Chaire de recherche TDTE. Elle a publié « Vivre un Siècle » aux Editions Descartes en 2011 et a co-écrit un ouvrage « France, désarroi d’une jeunesse » paru en février 2016, aux Editions Eyrolles.

Propos recueillis par Imane Jirrari