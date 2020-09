PARTAGER Mme Afifa Dassouli invitée de l’émission #QuestionsEco, (Médi 1 Tv), consacrée à la Bourse de Casablanca

Médi 1 TV a diffusé mardi en soirée son émission#QuestionsECo consacrée notamment à la situation actuelle de la Bourse de Casablanca, affectée, comme d’autres, par la crise sanitaire.

Mme Afifa Dassouli, journaliste et responsable du Cahier Finances au sein de La Nouvelle Tribune et de www.lnt.ma, a répondu aux questions de l’animatrice, permettant ainsi aux téléspectateurs d’avoir des idées claires et précises sur la situation boursière actuelle et les problèmes qui affectent notre place financière.

