Mitsumi Distribution, un fournisseur de premier plan en solutions IT, télécoms, IA et services à valeur ajoutée au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), était actif au GITEX Africa 2024, et a présenté ses avancées technologiques et ses innovations. Avec une présence dans 28 pays et des partenariats stratégiques avec plus de 3200 partenaires, Mitsumi Distribution s’est positionné comme leader dans l’industrie.

Les fournisseurs exposant sur le stand de Mitsumi incluaient des géants de la distribution informatique tels que Acer, Array, Asus, Blackberry, Broadcom, Canon, Commvault, Dell Technologies, HP, HPE, Hitachi Vantara, Infinix, Kaspersky, Lenovo, Lexar, OpenText, Oppo, Samsung, Seagate, Tecno et Vivo. Leur présence souligne l’engagement de Mitsumi à offrir un portefeuille complet de produits et solutions de premier ordre répondant aux divers besoins de sa clientèle.

M. Mitesh Shah, Directeur Général de Mitsumi Distribution, a déclaré : « Dans ce paysage d’innovation en constante évolution, l’IA reste l’un des sujets les plus captivants, étendant continuellement son influence et sa portée. Nous sommes impatients de saisir cette opportunité pour révéler de nouveaux partenariats et stratégies commerciales, renforçant davantage notre engagement à stimuler le progrès technologique et à autonomiser les entreprises de la région MEA. »

Lors du GITEX Africa 2024, Mitsumi s’est concentré sur le potentiel significatif de l’IA en Afrique, réunissant des leaders d’opinion, des experts renommés, des innovateurs et des décideurs clés pour explorer les opportunités liées à l’adoption de cette technologie transformatrice. Dans ce paysage en constante évolution, Mitsumi Distribution veut se positionner comme un pionnier incontournable, apportant des percées innovantes et des partenariats stratégiques qui redéfiniront l’avenir de la distribution technologique.

En juin 2023, Mitsumi Distribution a renforcé sa présence au Maroc en ouvrant un bureau à Casablanca. Ce mouvement stratégique souligne l’engagement de l’entreprise envers le marché africain en pleine croissance, déclare-t-on auprès du groupe. Et d’ajouter que grâce à cette expansion, Mitsumi vise à mieux comprendre les besoins locaux, établir des partenariats solides et offrir un meilleur soutien aux entreprises marocaines et africaines dans leur parcours de transformation numérique.

Le choix de Casablanca comme siège régional pour l’Afrique du Nord a été stratégique. Le bureau renforce la stratégie commerciale de Mitsumi, en améliorant notamment la croissance de ses offres d’équipements et de services en Afrique, avec un accent particulier sur la région francophone, conclut le groupe.