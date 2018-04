PARTAGER Mise en service du nouveau marché de poissons en gros de Tamesna

Le nouveau marché de gros au poisson de Rabat (Tamesna) sera mis en service à compter de mardi, et ce dans le cadre de la mise en place d’un réseau de 10 marchés de gros répartis sur le territoire national, a indiqué l’Office national des pêches (ONP).

Fruit d’un partenariat avec les communes de Rabat et de Sidi Yahia Zaer, ce marché de gros au poisson a été construit sur une superficie de 2 hectares, dont près de 4.000 m2 couverts, pour un investissement total de 71 millions de dirhams, financé par le Millenium challenge corporation (MCC) dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis, souligne l’ONP dans un communiqué.

Répondant aux normes internationales en vigueur en matière de qualité, ce marché comporte un espace de vente à température contrôlée de plus de 2.700 m2 et dispose de plusieurs équipements, notamment une chambre froide, une fabrique de glace, une unité de gestion des contenants normalisés ainsi que divers locaux techniques et sociaux.

L’opérationnalisation de cette nouvelle infrastructure, qui permettra de contribuer à l’organisation du commerce en gros de poisson et d’assurer un approvisionnement régulier au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, a pour objectif de rapprocher le poisson de la population locale et ce, dans le respect des nomes les plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité.

Selon l’ONP, cette infrastructure moderne de commercialisation des produits halieutiques en 2ème vente qui ne manquera pas de contribuer durablement à la dynamique économique et sociale de la région et de renforcer les activités en rapport avec les produits halieutiques, répond aux objectifs de la stratégie Halieutis et s’inscrit dans la perspective de disposer d’un réseau de 10 marchés de gros au poisson à travers le Royaume.

Le réseau de marchés de gros, qui couvre aujourd’hui des villes de Casablanca, Oujda, Marrakech, Béni Mellal, Meknès et Taza, continuera à être renforcé par la mise en exploitation d’autres marchés d’Inezgane et l’achèvement de la construction des marchés de gros au poisson de Tétouan et de Tanger, précise-t-on de même source.

LNT avec Map