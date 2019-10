PARTAGER Minurso : La position marocaine est réaffirmée, déclare Bourita

En adoptant mercredi la résolution 2494 sur le Sahara marocain, le Conseil de sécurité de l’ONU a réaffirmé la pertinence de la position marocaine et conforte la dynamique positive et le soutien de plus en plus fort aux fondamentaux de cette position, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), Nasser Bourita.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité, et à travers lui toute la communauté internationale, souligne trois messages importants, dont le premier concerne le processus des tables rondes comme seul cadre pour parvenir à une solution politique au différend régional sur le Sahara marocain, a précisé M. Bourita dans une déclaration à la presse en marge de la réunion de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des MRE à la Chambre des représentants, consacrée à l’examen du projet de budget du ministère au titre de l’année 2020. « Je rappelle que le processus de Genève c’est d’abord un format impliquant toutes les parties prenantes, notamment l’Algérie, appelée à assumer un rôle à la hauteur des ses responsabilités dans ce différend. Le processus de Tables rondes c’est, ensuite, un mandat, celui de parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable qui repose sur le compromis, comme précisé dans le paragraphe opérationnel 2 de la résolution », a-t-il affirmé.

« Le processus de Tables rondes c’est, enfin, un état d’esprit qui doit s’éloigner des rhétoriques stériles et écarter toutes les approches dépassées et toutes les options chimériques », a-t-il insisté.

Le deuxième message de la résolution, a poursuivi M. Bourita, porte sur le retour à une prorogation de 12 mois du mandat de la Minurso. « Il s’agit là d’un signal fort quant à l’attachement du Conseil de Sécurité à la sérénité du processus politique. C’est également une prise en compte du contexte régional particulier qui mérite plus de clarté et de visibilité pour que les différents acteurs soient en mesure de participer pleinement et en toute responsabilité à la recherche de la solution politique », a dit le ministre.

Le troisième message de la résolution est relatif à la préservation et à la consolidation des acquis du Maroc, a-t-il ajouté, relevant qu’en effet la résolution réaffirme notamment la prééminence de l’Initiative d’autonomie, confirme l’appel à un recensement des populations des camps de Tindouf et réitère les injonctions à l’adresse du « polisario » pour s’abstenir de tout acte de provocation susceptible de déstabiliser le processus onusien. De la sorte, a-t-il fait observer, le Conseil de sécurité réaffirme la pertinence de la position marocaine et conforte la dynamique positive et le soutien de plus en plus fort aux fondamentaux de cette position.

Dans ce cadre, M. Bourita a relevé qu’à l’occasion de l’adoption de cette résolution, qui intervient à la veille de la commémoration du 44-ème anniversaire de la Marche Verte, le Royaume du Maroc réitère son attachement au processus politique dans le cadre des paramètres définis par le Roi Mohammed VI, notamment : Pas de solution en dehors de l’autonomie dans le respect de la souveraineté du Maroc; Pas de processus sans une implication pleine et responsable de tous les acteurs; Pas de cadre en dehors de celui Nations Unies et Pas de discussions portant sur des questions périphériques ou instrumentalisées.

LNT avec MAP