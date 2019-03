PARTAGER Les ministres de la Jeunesse et des Sport en conclave à Marrakech

La ville ocre abrite du 11 au 16 mars 2019 les travaux de la 37ème session de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie sous le thème : « la CONFEJES 50 ans après : quel impact sur la jeunesse et le sport dans l’espace francophone ?». Et dans le cadre de la célébration du jubilé de la création de la CONFEJES, les Ministres de la Jeunesse et des Sports de 43 pays de la francophonie, ainsi que de nombreuses organisations internationales et régionales œuvrant dans les domaines de la jeunesse et des sports dans l’espace francophone établiront le bilan d’un demi-siècle d’action en faveur de la jeunesse.

Un symposium sur le cinquantenaire de ladite organisation se tiendra en cette même occasion pour mener une réflexion profonde sur l’avenir de la CONFEJES et de ses actions en faveur de la jeunesse. Et pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et en faire un levier majeur au service du développement social et économique des pays membres de la CONFEJES, et l’inclusion socio-économique de la jeunesse francophone, une exposition du cinquantenaire réunira les jeunes bénéficiaires des programmes de la CONFEJES. Cette 37ème conférence des ministres de la jeunesse et des sports connaitra la participation de Mme Louise Mushikiwabo, SG de de la francophonie en tant qu’invitée d’honneur.

HZ