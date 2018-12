PARTAGER Le Ministre de la Jeunesse et des Sports et l’Ambassade de France au Maroc renforcent leur coopération

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Rachid Talbi El Alami, et l’Ambassadeur de France au Maroc S.E. M. Jean-François Girault, signeront un accord de coopération, le mercredi 12 décembre à 11h, au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette signature interviendra à l’issue de la cérémonie de remise de diplômes de la formation de 100 heures, mise en place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Ambassade de France et l’Institut français du Maroc, au profit des enfants des maisons de proximité souhaitant consolider leur compétences et perfectionner leur niveau en langue française.

Lors de cette cérémonie, 42 enfants des maisons de Kbibat, de Amal et du Mechouar recevront leur diplôme DELF Prim ou DELF junior, diplôme de l’enseignement de français langue étrangère.

L’accord de coopération signé à cette occasion vise à poursuivre et élargir ces actions d’enseignement sur tout le territoire du Royaume et renforcer leur coopération dans le domaine de l’encadrement et de la formation de la jeunesse, dans le cadre de l’Arrangement de coopération signé le 16 novembre 2017 entre le Ministère de la jeunesse et des sports du Royaume du Maroc et le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.

LNT avec CdP