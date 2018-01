PARTAGER Le Ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en visite au Maroc

M. Alistair Burt, ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sera en visite au Maroc, et ce les 25 et 26 janvier 2018. Cette visite sera la première au pays pour le ministre depuis le renouvellement de son mandat.

Lors de sa visite, M. Burt s’entretiendra avec plusieurs ministres marocains sur la politique étrangère, le tourisme, les échanges culturels, l’éducation, et le Brexit. Il rencontrera aussi des représentants de la société civile ainsi que du monde des affaires, y compris des lauréats du programme Chevening et de jeunes entrepreneurs.

M. Alistair Burt a fait la déclaration suivante : « Je suis extrêmement ravi de visiter le Maroc pour la première fois depuis le renouvellement de mon mandat en tant que Ministre d’Etat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’année dernière. C’est ma première fois ici depuis 2013 et je m’attends à voir beaucoup de changements. Le Maroc est un des plus anciens partenaires du Royaume-Uni – on partage énormément de choses, en plus d’un littoral sur l’Atlantique. J’aimerai que ma visite renforce notre excellente relation bilatérale. Le Royaume-Uni veut jouer un rôle plus important au Maroc dans le futur, tout particulièrement que nous nous préparons à quitter l’Union Européenne en 2019 ».

Pour sa part, l’Ambassadeur Britannique au Maroc déclare : « Je suis ravi que la première visite de M. Burt en Afrique du Nord en 2018 soit au Maroc. Je vois cela comme une preuve claire de l’importance que le Royaume-Uni accorde à notre grandissante relation. Le rôle de M. Burt en tant que Ministre d’Etat pour le Ministère des Affaires Etrangères et le Département de Développement International nous permettra de traiter de sujets politiques tel que la migration, la sécurité, le Brexit et le rôle important du Maroc en Afrique, ainsi que des fonds britanniques et des projets soutenus ici. »

LNT avec CdP