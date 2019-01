PARTAGER Le ministère de la Santé signe des contrats programmes avec ses 12 directions régionales

Le ministère de la santé a signé, vendredi à Rabat, des contrats programmes avec ses 12 directions régionales, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Santé 2025 ».

Ces contrats ont été signés à l’issue de la réunion, présidée par le ministre de la Santé, Anass Doukkali, et consacrée à la présentation des plans d’actions triennaux (2019-2021) des directions centrales et des divisions rattachées au secrétariat général du ministère, a indiqué ce département dans un communiqué.

L’objectif de ces contrats est d’instituer un instrument de pilotage et d’évaluation de la performance entre l’administration centrale et les directions régionales de la santé, dans le but d’améliorer la gestion et la qualité des prestations au niveau régional, a souligné la même source, relevant que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la déconcentration des missions du ministère de la Santé.

La même source a fait savoir que la région sanitaire s’engage à atteindre les objectifs du plan d’action 2019-2021, en mobilisant les équipes régionales, provinciales et locales et à mettre à disposition des leviers et outils de la région sanitaire. Le ministère de la Santé s’engage, pour sa part, à assurer les ressources budgétaires requis pour la réalisation des activités, à mettre à la disposition de la région sanitaire toute l’information et la documentation sollicitées et/ou existantes pour le bon accomplissement de ses missions et à assurer un accompagnement spécifique à la région, pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du plan d’action 2019-2021.

L’administration centrale du ministère de la Santé mènera pour sa part des visites et des réunions de supervision régulières afin de suivre l’état d’avancement des activités des régions, tout en mettant en place un système de suivi et d’évaluation.

LNT avec MAP