PARTAGER Le ministère de la Santé ouvre une enquête concernant une maternité à Rabat

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi, l’ouverture d’une enquête urgente et approfondie après le décès d’un nourrisson et la détérioration de l’état de santé de cinq nouveau-nés à la Maternité des Orangers relevant du Centre hospitalier universitaire Avicenne de Rabat.

Dans un communiqué, le département a rappelé que « le staff médical et infirmier s’est empressé d’assurer la prise en charge de six nouveau-nés qui ont été aussitôt transférés au service de réanimation et de soins intensifs à l’hôpital pédiatrique, ce qui a permis d’améliorer l’état de cinq nourrissons », déplorant la mort d’un bébé en dépit des efforts consentis par le personnel médical.

Il a également a fait part de ses regrets pour cet incident douloureux et a exprimé ses sincères condoléances à la famille du nouveau-né décédé.

A cet égard, la direction du CHU Ibn Sina a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame et a chargé une commission de mener les investigations nécessaires afin de déterminer les causes de ce décès et de la détérioration de l’état de santé des cinq nourrissons, et d’établir les responsabilités le cas échéant.

Le département a d’autre part souligné sa détermination à prendre les mesures administratives qui s’imposent « à la lumière des conclusions de l’enquête judiciaire à ce sujet et ce, afin d’éviter tout conflit de compétences et toute violation des procédures juridiques ».

LNT avec MAP