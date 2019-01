PARTAGER Le ministère de la Santé lance une enquête nationale sur les maladies non transmissibles

Le Ministère de la Santé lance une enquête nationale sur les Facteurs de Risques des maladies non transmissibles « MNT », via téléphone mobile, du 28 janvier au 28 février 2019. L’objectif de cette enquête est de connaître l’état de santé de la population marocaine en vue d’adapter la stratégie nationale de prévention et de contrôle des MNT, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Les MNT, responsables des 2/3 de la mortalité à l’échelle nationale, constituent un grand défi que doit surmonter le Maroc pour améliorer l’état de santé des marocains, annonce le ministère dans un communiqué.

Cette enquête sera réalisée auprès de la population marocaine âgée de 18 ans et plus, et utilisera les nouvelles technologies de télécommunication pour la collecte des données : la réponse vocale interactive (IVR) et le service de messagerie SMS. Un questionnaire sera envoyé aux abonnés télécom marocains à travers le numéro « +212538020072 » pour la solution IVR et à travers le « 5252 » pour la solution SMS, attribué au Ministère de la Santé par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT). Les numéros de téléphone des abonnés contactés seront tirés aléatoirement et toutes les informations qui seront collectées, resteront strictement confidentielles. Il est à noter que le Ministère de la Santé a eu l’autorisation de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère personnel sous le numéro 54/2017.

Par ailleurs, cette enquête s’inscrit dans le cadre du projet « Bloomberg Data for Health Initiative » qui est lancé par Bloomberg Philanthropies, l’US Center for Disease Control and Prévention (CDC), CDC Fondation et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les abonnés de tous les opérateurs télécom marocains sont sollicités pour collaborer et adhérer pour la réussite de cette enquête nationale en répondant à la totalité du questionnaire qu’ils vont recevoir soit par SMS ou IVR sur leurs téléphones mobiles.

LNT avec CdP