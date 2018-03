PARTAGER Le ministère de l’Economie lance son application pour smartphones

Le Ministère de l’Economie et des Finances annonce le lancement de son application mobile « MEF News » destinée aux smartphones.

A travers cette nouvelle application mobile, le Ministère ambitionne de consolider sa communication institutionnelle envers ses différents usagers et partenaires. Celle-ci vient renforcer les différents canaux de communication numériques déjà mis en place par le département, notamment son Portail Internet (www.finances.gov.ma) et ses pages sur les réseaux sociaux, en particulier, Twitter (@financesmaroc) et Facebook (www.facebook.com/financesmaroc).

Conçue en deux langues, arabe et français, cette application met en avant les nouveautés du MEF notamment à travers les rubriques suivantes :

« Actualités » : actualité et activités du Ministère;

» : documents de la Loi de finances, rapports et études relatifs à l’économie nationale et aux finances publiques, bulletins statistiques, revue institutionnelle « Al Maliya » « Communiqués » : communiqués de presse et différents avis et annonces.

Grâce à un système de notification, cette application permet d’informer, en temps réel, les utilisateurs sur les nouveautés et les informations mises à jour.

Cette application est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Google Play Store (Android) et App Store (IOS) à travers les liens suivants :

Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=mef.press

App Store: https://itunes.apple.com/fr/app/mef-news/id1303094361

LNT avec CdP