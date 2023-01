Enim Bénévolat, sous tutelle de l’Association des Etudiants Ingénieurs de l’Ecole Nationale de l’Industrie Minérale, est un club social créatif et engagé qui a pour objectif principal de tendre la main à la population indigente de la société marocaine. Pour ce faire, celui-ci organise plusieurs activités et événements tels qu’un concert de charité, des campagnes de don du sang, des visites d’orphelinats et de maisons de retraite, la distribution de paniers alimentaires et de cartables, ainsi que des caravanes socio-médicales qui ciblent les régions rurales les plus négligées et défavorisées.

Enim Bénévolat organise une nouvelle édition de la caravane humanitaire au profit de la population de douar FINSOU AIT HADDOU YOUSSEF. Elle englobe plusieurs activités dont la distribution des médicaments prescrits aux gens ressentant des malaises grâce à une caravane médicale, et à faire un aménagement d’une école afin que les écoliers puissent poursuivre leurs études dans de meilleures conditions ainsi qu’une rénovation de Msid et de la mosquée.

Cette caravane est prévue pour le 28 et 29 Janvier au profit de la population de douar. Elle vise également à installer un système de pompage solaire afin de produire de l’eau potable.

