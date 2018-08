PARTAGER Migration : l’Espagne et la Commission européenne pour un partenariat renforcé avec le Maroc

L’Espagne et la Commission européenne ont souligné, vendredi à Madrid, « l’importance d’un partenariat renforcé avec le Maroc en rapport avec la question migratoire », indique un communiqué de la présidence du gouvernement espagnol.

Ce constat a été dressé dans une déclaration conjointe de l’Espagne et de la Commission européenne, adoptée au terme de la réunion tenue dans la capitale espagnole entre le commissaire européen aux migrations, Dimitris Avramopoulos, la vice présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, le chef de la diplomatie espagnole, Josep Borrell, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska, et la ministre du Travail et la migration, Magdalena Valerio.

La déclaration relève que « cette collaboration inclut le déblocage urgent de 55 millions d’euros pour le financeront de programmes de gestion des frontières au Maroc et en Tunisie, adopté par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique ».

« La Commission européenne est disposée à élargir son appui financier », affirme, dans ce sens, la déclaration conjointe.

L’Espagne et la Commission européenne estiment nécessaire, dans le même cadre, le renforcement de la coopération avec l’ensemble des pays africains, dans le but de consolider leurs capacités de gestion de leurs frontières et faire face aux causes profondes du phénomène migratoire.

« Le défi migratoire auquel fait face l’Europe dans son ensemble requiert une solution européenne et non seulement nationale, comme cela a été souligné lors du Conseil européen tenu en juin dernier », lit-on dans la déclaration conjointe.

LNT avec MAP