Microsoft marque ses 25 ans d'activité au Maroc

A l’occasion du 25ème anniversaire de son activité au Maroc, Microsoft a organisé une table ronde, mardi 8 mai, en présence de Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de Microsoft Maroc, et Samer Abu-Ltaif, Président de Microsoft Moyen-Orient et Afrique.

Cette rencontre était l’occasion pour la société de mettre l’accent sur l’importance stratégique du Maroc pour Microsoft dans la région.

En effet, durant sa présence au Maroc, Microsoft a considérablement contribué au développement de l’économie locale et des communautés. Aujourd’hui, le groupe se focalise sur l’accélération de la transformation numérique à travers le Cloud Computing d’entités des secteurs public et privé marocaines.

Ces dernières années, plus de 5 000 organisations au Maroc ont pu bénéficier des solutions cloud de Microsoft. Par ailleurs, durant les 10 prochaines années, il devrait y avoir près de 1,4 millions d’emplois offerts dans le domaine des sciences informatiques. Cependant, seuls 400 000 jeunes disposeront des qualifications requises pour pouvoir accéder à ces emplois. « C’est dans cette perspective que Microsoft œuvre à faire évoluer ses solutions pour proposer des nouvelles offres dans les années à venir » explique M. Iraqi Houssaini. Et d’ajouter : « Le besoin de mener à bien la transformation numérique du pays au niveau de l’ensemble des secteurs au Maroc est aujourd’hui substantiel. Et avec notre expérience avérée dans le pays, nous ne lésinerons pas sur les moyens afin de répondre aux besoins locaux. En effet, avec notre offre Microsoft de Cloud Computing, nous offrons un nombre incommensurable de solutions innovantes taillées sur mesure pour les besoins des organisations locales, qui non seulement amélioreront leur compétitivité, mais leur permettront aussi d’assurer le niveau de sécurité nécessaire. »

Durant ses années de présence au Maroc, Microsoft a également signé plusieurs conventions, notamment avec le ministère de l’Education nationale et l’OFPPT pour la formation d’une centaine de milliers de personnes.

Il est à noter que depuis son arrivé au Maroc en 1993, Microsoft a connu une croissance exponentielle sur le marché, avec un écosystème partenaire toujours grandissant. Aujourd’hui, la compagnie compte près de 1500 partenaires, dont un grand nombre sont des Partenaires Cloud assermentés avec des possibilités d’expansion non négligeables vers l’Afrique.

AL