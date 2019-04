PARTAGER Micra 5ème génération, la mobilité intelligente selon Nissan

La Mobilité Intelligente de Nissan voit le jour avec l’introduction de technologie de pointe généralement disponible dans les voitures de luxe, tel que la prévention de sortie de voie, ou du freinage d’urgence intelligent avec reconnaissance des piétons dans le cadre de la mobilité intelligente Nissan. La Micra Gen5 est le premier model Nissan de segment B à offrir autant de fonctions de sécurité avancées, donnant ainsi vie à une conduite intelligente. Si de telles fonctions sont généralement disponibles dans les grandes voitures, on les retrouve aussi chez le modèle Micra G5 une première pour les véhicules Nissan au Maroc. Ainsi Micra G5 est équipée de la technologie de prévention de sortie de voie, du freinage d’urgence intelligent avec reconnaissance des piétons, de la reconnaissance de la signalisation, et de l’assistant de feux de route. Ensemble, ces dispositifs de sécurité avancée sont les fondements pour la conduite autonome et font partie intégrante de la mobilité intelligente Nissan. Une fonctionnalité unique de Micra Gen5 est le tout nouveau système audio Bose Personal à six haut-parleurs, développé grâce à une collaboration étroite avec Nissan. Ce système sonore, premier de son genre, est optimisé pour le conducteur, avec deux haut-parleurs Bose UltraNearfield, combiné avec PersonalSpace Virtual AudioTechnology, intégré dans l’appui-tête du siège du conducteur pour une expérience son remarquablement immersive. Le model Micra Gen5 est livré avec un écran multimédia couleur 7 pouces, offrant un accès au système audio, au téléphone mobile, aux applications téléchargeables et Apple Siri Voice Control via carplay.