Le Maroc possède les potentialités humaines et structurelles nécessaires pour attirer les investissements arabes et lui permettre d’assumer le rôle de locomotive de développement sur le plan régional, a souligné, mardi à Tanger, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant par visioconférence lors de l’ouverture du 3è Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations, M. Mezzour a relevé que la concrétisation de la souveraineté industrielle et énergétique et le renforcement de la capacité concurrentielle sur les plans national et régional requiert la coordination des efforts arabes dans le domaine économique et d’accorder une importance particulière aux zones industrielles et à leur exploitation optimale, tout en œuvrant à préparer les conditions d’un partenariat efficace, ajoutant que le Royaume a mis en place, dans ce cadre, des infrastructures attractives, ouvertes aux investisseurs et faciles d’accès.

M. Mezzour a fait observer que le Maroc a adopté une politique équilibrée, à travers une répartition équitable des projets structurants et des infrastructures sur toutes les régions du pays, tout en prenant en considération les spécificités et les potentialités de chacune d’elles, précisant que les zones industrielles du Royaume sont connues pour la qualité de leurs infrastructures, services et emplacements, qui constituent, aux côtés d’un cadre juridique incitatif, des éléments clés pour attirer les investissements internationaux, régionaux et nationaux.

Il a relevé que ce forum, bien qu’il soit organisé dans une conjoncture économique et régionale difficile, jette les bases d’une coopération inter-arabe fondé sur le principe gagnant-gagnant, dans le but d’atteindre l’équilibre économique, d’assurer sa pérennité et de gagner le pari du développement, d’autant plus que les zones industrielles sont l’un des principaux piliers du développement économique, de l’amélioration de la compétitivité et de l’atteinte de la souveraineté industrielle.

Le responsable a estimé que l’organisation de cette manifestation à Tanger reflète également le développement réalisé par le Maroc en termes d’attraction des investissements et de mise en place des infrastructures requises pour stimuler l’économie, ainsi que le rôle que joue le Maroc comme trait d’union entre les différentes régions du monde et en matière de promotion de la coopération, notamment régionale.

Dans le même contexte, le ministre a souligné que le Maroc a mis en pratique et sur le terrain toutes les bases nécessaires pour attirer les investissements, et a appelé les femmes et les hommes d’affaires arabes à investir au Maroc, étant donné qu’il leur offre des opportunités d’investissement réelles et prometteuses, rappelant dans ce sens que le Royaume est un partenaire fiable et une base de production de classe mondiale.

La 3è édition du Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations est organisée en coordination entre la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM).

LNT avec MAP

Partagez cet article :