Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué, lundi à Rabat, que son département poursuit la démarche visant à doter toutes les régions du Royaume de leurs propres zones industrielles.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Mezzour a souligné que le Maroc a fait de grands progrès pour créer 12.000 hectares de zones industrielles dans presque toutes les régions, notant qu’il existe toujours des contraintes et des besoins auxquels il faut répondre.

Il a précisé, dans ce sillage, que le ministère collabore avec un certain nombre de villes afin de créer de nouvelles zones industrielles et économiques qui lui permettent de mettre à niveau les activités industrielles qui ne sont plus adaptées à ces villes, affirmant que ceci s’effectue dans un cadre expérimental et dans un contexte de nécessité afin de surmonter progressivement les contraintes.

M. Mezzour a en outre fait remarquer en réponse à une autre question sur « l’accompagnement des commerçants et la promotion du secteur du commerce en milieu rural », que l’état de certains souks hebdomadaires s’est dégradé, notamment en termes de normes d’hygiène.

A cet égard, il a relevé que le ministère travaille sur des modèles et des guides pour équiper et réhabiliter ces espaces sociaux, en partenariat avec le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que les collectivités territoriales et les élus.

LNT avec Map

