Le Maroc entre dans une nouvelle ère en matière de commerce, notamment avec la nouvelle stratégie visant à renforcer la compétitivité de la production locale et du « made in Morocco » et à favoriser la création d’emplois durables et de qualité, a souligné, jeudi à Casablanca, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

« Aujourd’hui, les entrepreneurs marocains sont de plus en plus ambitieux et croient aux capacités de notre pays et au potentiel des jeunes talents », a-t-il dit, en marge de l’ouverture du 4ème magasin d’Alpha 55 à Casablanca au sein du centre commercial « Aeria Mall », dans un concept store qui met en valeur le « made in Morocco ».

Il a, en outre, relevé que « la nouvelle génération est de plus en plus formée, engagée et innovante ».

Le ministre s’est aussi félicité de la démarche citoyenne de ce nouveau centre commercial, tout en invitant les différentes unités commerciales à mettre en avant davantage les produits marocains qui jouissent d’une reconnaissance nationale et internationale.

Pour sa part, Mehdi Benghanem, PDG d’Alpha 55, a indiqué que ce nouveau point de vente a pour objectif de renforcer le « made in Morocco », à travers une large sélection de produits locaux qui répondent aux normes internationales à des prix compétitifs, tout en apportant une contribution au développement du secteur du commerce au Maroc.

Le partenariat avec le ministère l’Industrie et du commerce, a-t-il poursuivi, permettra de travailler aussi bien le côté industriel que commercial dans un délai de trois ans afin d’ouvrir la voie aux potentialités des industries marocaines.

Ce nouveau point de vente, fruit d’un partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, vise outre la connexion des clients aux dernières tendances mondiales, à mettre en valeur la production locale en attribuant 20% des produits commercialisés au « made in Morocco ».

