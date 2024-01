La transition numérique de l’administration publique au niveau de l’ensemble des départements est en mesure de fournir des services publics fiables et de qualité à la fois aux citoyens, aux entreprises et à la société civile, a affirmé jeudi à Rabat, la ministre de la transition numérique et de la réforme de l’administration, Mme Ghita Mezzour.

Intervenant lors d’une conférence sur le thème de « L’administration numérique: un levier pour promouvoir les services publics et répondre aux attentes des citoyens », Mme Mezzour a souligné que l’administration numérique a réalisé des « avancées considérables », faisant état de plus de 300 services publics en ligne pour les citoyens et plus de 200 autres pour les entreprises et près de 100 services destinés aux administrations. Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du Cycle de conférences ministérielles de l’École Nationale Supérieure de l’Administration (ENSA), la ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de la transition numérique pour améliorer le service public, donnant en ce sens des exemples réussis de l’e-administration dont le système de gestion scolaire « Massar », les services numériques de déclaration et paiement des impôts et taxes, le guichet électronique du casier judiciaire, la plateforme de l’Agence nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie et le Guichet unique des Procédures du Commerce Extérieur (PORTNET) ainsi que les e-services de la Caisse Marocaine de Retraite. L’administration numérique vise à fournir des services publics numériques de qualité en vue de répondre aux attentes aussi bien des citoyens que des entreprises, par le biais de la simplification des procédures administratives et la réduction des déplacements des usagers et des délais des prestations publiques, ainsi que le renforcement de la transparence et de la confiance entre l’administration et les citoyens.

Mme Merrour a, par ailleurs, passé en revue le cadre référentiel du chantier de l’administration numérique, qui érige le digital en tant que levier du développement économique et social, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Pour sa part, la Directrice générale de l’ENSA, Nada Biaz, a indiqué dans une déclaration à la presse, que l’école qui célèbre son 75ème anniversaire, a connu de nombreuses réformes pour s’adapter aux mutations de l’administration publique et rehausser le niveau de formation et de qualification de ses lauréats.

Elle a ajouté que l’ENSA, qui est le premier établissement de formation des cadres supérieurs, est disposée à s’engager dans le chantier de modernisation de l’administration marocaine, conformément aux recommandations du nouveau Modèle de développement.

Cette conférence a été marquée par la présence de représentants de ministères, de parlementaires, de plusieurs hauts cadres de l’administration publique nationale, de professeurs, d’experts ainsi que des lauréats de l’ENSA.

