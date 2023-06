Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a appelé, mardi à Casablanca, les Chambres de Commerce d’Industrie et de Services (CCIS) à assurer pleinement leur véritable mission, celle de la création de richesses et d’emplois.

S’exprimant lors d’un colloque sur le thème « La régionalisation des chambres de commerce, d’industrie et de services au Maroc : bilan et perspectives d’avenir », organisé à l’initiative de la CCIS Casablanca-Settat en partenariat avec la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services (FCMCIS), M. Mezzour a souligné que les Chambres de commerce devraient être un levier majeur de création d’investissements productifs.

Il a également rappelé que les CCIS ont été dotées d’un rôle constitutionnel, notant que depuis la signature de la convention-cadre devant SM le Roi Mohammed VI en 2014, plus de 450 millions de dirhams ont été consacrés à la réforme de ces Chambres.

Dans ce sens, M. Mezzour a mis en avant l’importance de la contribution des Chambres au développement du tissu économique régional et national, et au soutien des investissements, aux entreprises et à la création d’emplois. Pour sa part, le Président de la FCMCIS, Lahoucine Alayoua, a indiqué que cette rencontre permettra de poser les premiers jalons de l’évaluation de la régionalisation des Chambres, et de mesurer leur contribution au développement économique régional et national, ainsi qu’au soutien à l’investissement, à l’entrepreneuriat et à l’emploi.

Il a également assuré que des recommandations seront élaborées pour favoriser l’avancée des réformes, dans le cadre d’une approche participative impliquant toutes les parties prenantes en vue de garantir une bonne gouvernance qui permettrait aux Chambres de mettre en œuvre des plans à forte valeur ajoutée. De son côté, le président de la CCIS de la région Casablanca-Settat, Hassan Berkani a fait savoir que les Chambres devraient être érigées en partenaire principal dans la mise en œuvre des plans de développement régionaux, soulignant la nécessité d’élaborer une vision ambitieuse pour préserver la position de la région Casablanca-Settat, en tant que métropole nationale.

M. Berkani a également affirmé que la convention-cadre pour la qualification des Chambres a constitué un tournant pour les Chambres de Commerce d’Industrie et de Services, réitérant la nécessité de reconsidérer leur rôle crucial dans le développement économique des régions et de mettre en œuvre les réformes nécessaires.

Au programme de ce colloque national deux rencontres, la première autour du bilan de la convention-cadre pour la qualification des CCIS, et la deuxième sur la position des CCIS dans le système de la régionalisation avancée et son rôle dans les programmes de formation et de soutien des petites et moyennes entreprises (PME).

LNT avec Map

