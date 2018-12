PARTAGER Mezouar : Le secteur privé marocain joue un rôle clé dans le processus de partenariat avec les pays africains

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), M. Salaheddine Mezouar, a souligné que le secteur privé marocain joue un rôle essentiel dans le partenariat avec les pays africains.

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation dimanche aux sessions du Forum international de l’investissement « Africa 2018 » à Charm el-Cheikh, M. Mezouar a souligné que la présence d’entreprises marocaines à cette rencontre témoigne de l’intérêt qu’accorde le Maroc à sa coopération avec les pays africains et à la dynamique des investissements marocains dans divers secteurs vitaux du continent africain.

L’expérience marocaine sur le terrain reflète le rôle crucial joué par le secteur privé marocain dans le développement des pays de l’Afrique, a soutenu M. Mezouar, soulignant que le Royaume est le premier investisseur dans les pays d’Afrique de l’Ouest et le deuxième investisseur africain sur le continent, avec un volume d’investissements estimé à 3 milliards de dollars entre 2008 et 2017.

Il a déclaré que les accords qui régissent le partenariat maroco-africain (plus de 1000 accords) sont un facteur important pour faire progresser la coopération avec les pays du continent.

« La présence du secteur privé marocain dans les divers forums économiques sur le continent africain, y compris le forum de Charm el-Cheikh, découle de sa volonté d’accompagner la dynamique économique que connait l’Afrique, un continent au potentiel d’investissement prometteur qui a besoin d’être optimisé », a soutenu M. Mezouar.

Il a souligné que l’élan dont bénéficie le continent africain et l’importance qu’il revêt pour attirer les investissements étrangers contribueront sans aucun doute à promouvoir le développement économique et social en tant que véritable prolongement de l’envolée de développement que recherche la population du continent.

Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboune, représente le Roi Mohammed VI aux travaux du Forum d’investissement « Afrique 2018 » à Charm El-Cheikh.

Conduite par M. Benchaâboune, la délégation marocaine est composée du ministre délégué Chargé de la Coopération Africaine, Mohcine Jazouli, de la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, de l’Ambassadeur du Maroc en Egypte Ahmed Tazi outre le président de la Confédération générale des entreprise au Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.

Le PDG d’Attijariwafa Bank Mohamed el-Kettani prend également part aux travaux de ce Forum, sachant que le Club Afrique Développement, relevant du groupe Attijariwafa Bank, est partenaire pour la 2ème année consécutive du Forum « Afrique 2018 ».

Des startupers et des jeunes hommes d’affaires marocains opérant dans les secteurs de la technologie, du e-learning et de l’artisanat sont également présents à ce conclave africain.

Ce Forum, qui connait la participation de chefs d’Etat et de gouvernement africains en plus d’un parterre d’experts et d’acteurs du monde des affaires et de la société civile, se penchera sur l’avenir des partenariats économiques, de la dynamique des investissements et des moyens de mettre en place des plateformes de coopération entre les gouvernements et le secteur privé dans les différents secteurs à forte valeur ajoutée en Afrique.

Il prévoit ainsi des sessions de dialogue régional et international sur la stimulation de l’investissement dans les secteurs stratégiques dans le continent.

Les participants s’attèleront aussi sur les voies susceptibles de doper le commerce interafricain et de renforcer la complémentarité régionale en vue d’asseoir une économie africaine moderne basée essentiellement sur l’innovation.

Ce Forum international de deux jours est organisé par le ministère égyptien de l’investissement et de la coopération internationale, en coopération avec l’Agence régionale d’investissement du COMESA (COMESA) sur le thème « Leadership audacieux et engagement collectif: renforcer les investissements interafricains ».

