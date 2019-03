PARTAGER Mezouar reçoit Elio Di Rupo, ancien Premier Ministre de Belgique

Lors d’une rencontre avec M. Elio Di Rupo, ancien Premier Ministre de Belgique et Président du Parti socialiste, le Président de la CGEM a mis l’accent sur l’importance du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Royaume du Maroc et la Belgique.

M. Salaheddine Mezouar a souligné la nécessité de mettre en place les mécanismes adéquats à même de promouvoir le développement de partenariats entre les communautés d’affaires des deux pays, notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat social.

L’ancien Premier Ministre belge Elio Di Rupo a pour sa part appelé à la mise en place d’une coopération économique tripartite Maroc-Afrique-Belgique, au vu notamment de l’expérience considérable et reconnue accumulée par le Maroc et le dynamisme de son secteur privé dans le continent africain.

M. Mezouar et Di Rupo ont aussi relevé l’importance de redoubler les efforts du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique et d’échanger les bonnes pratiques et les expériences, dans ce domaine, entre les entreprises belges et marocaines.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer le rôle joué par la diaspora marocaine en Belgique et leur mobilisation en faveur du développement économique du Maroc.

Au cours de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur belge à Rabat, les deux parties ont abordé d’autres sujets d’intérêts communs relatifs notamment au partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne.

LNT avec CdP