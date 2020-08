PARTAGER Météo: Vague de chaleur avec chergui à partir de mardi

Une vague de chaleur avec chergui est attendue, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie.

Ainsi, des températures variant entre 47 et 49 °C concerneront, mercredi, les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka- Ait Baha, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Laayoune et Taroudant, a indiqué la Direction dans un bulletin météorologique spécial de niveau rouge.

Des températures de 44 à 47 °C sont également attendues, de mardi à jeudi, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Aousserd, Assa-Zag, Beni Mellal, Boujdour, Chtouka Ait Baha, Kelaat Seraghna, Es-Semara, Essaouira, Fquih Ben Salah, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Laayoune, Marrakech, Oued Ed-Dahab, Rehamna, Settat, Sidi Ifni, Tan-Tan, Tarfaya, Taroudant, Tata, Tiznit et Youssoufia.

Durant la même validité, Benslimane, Berrechid, Chichaoua, El Hajeb, Errachidia, Fès, Guercif, Khemisset, Khénifra, Khouribga, Larache, Meknès, Moulay Yacoub, Ouezzane, Safi, Sefrou, Settat, Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Taounate, Taourirt, Taza et Zagora, connaîtront des températures allant de 40 à 44 °C, précise le bulletin.

Des températures variant entre 38 et 41 °C toucheront, mercredi et jeudi, les provinces de Chefchaouen, El Jadida, Kénitra, Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara et Tanger-Assilah.

Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes de 50 à 65 km/h seront prévues au niveau les provinces Sud avec chasse-sables fréquentes, précise la même source.

Des averses orageuses localement modérées sont attendues ce mardi à Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chichaoua, El Hajeb, Kelaat Sraghna, Fquih Ben Salah, Ifrane, Khénifra, Khouribga, Midelt, Rehamna, Sefrou, Settat et Youssoufia, selon le bulletin spécial.

LNT avec Map