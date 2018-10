PARTAGER Météo : Les précipitations… se précipitent !

De fortes rafales de vent et fortes pluies parfois orageuses, avec chutes de neige et temps froid sont prévus du lundi 29 au mercredi 31 octobre dans plusieurs villes du Royaume, a indiqué lundi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, de fortes rafales de vent (70 à 90 km/h) sont prévues le mardi de 08H à 20H00 dans les villes d’Al Hoceima, de Benslimane, Berrechid, Boulemane, Casablanca, Chefchaouen, Driouech, El Hajeb, El Jadida, Essaouira, Fahs-Anjra, Fès, Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Kénitra, Khémisset, Khénifra, Khouribga, Larache, M’Diq-Fnideq, Médiouna, Meknès, Midelt, Mohammedia, Moulay Yacoub, Nador, Nouaceur, Ouazzane, Rabat, Rhamna, Safi, Salé, Sefrou, Settat, Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Tanger-Assilah, Taounate, Taourirt, Taza, Tétouan et Youssoufia, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (30 à 50 mm), qui seront parfois accompagnées par des chutes de grêle par endroits, sont attendues le mardi de 09:00 H à 20H00 dans les villes de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Kénitra, Larache, Ouazzane, Tanger-Assilah et Tétouan. Le mardi et le mercredi, des chutes de neige sont prévues dans les villes d’Al Haouz, d’Azilal, de Béni Mellal, Boulemane, Ifrane, Khénifra et Midelt, selon la même source.

En sus, un temps froid (-03 C° à 10 C°) régnera, du lundi au mercredi, sur les villes d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Khénifra, Midelt, Ouarzazate, Sefrou, Taza et Tinghir, selon le bulletin météorologique.

LNT avec Map