Météo : Nouvelle vague de froid jusqu'à mercredi

Des chutes de neige, des pluies ou averses localement modérées et un temps froid sont prévus, du lundi 18 au mercredi 20 février, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Des chutes de neige de 15 à 40 cm de hauteur au-delà de 1.500m intéresseront ainsi, du lundi à 12h00 au mardi à 12h00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Midelt, Ouarzazate et Taroudant, précise dimanche la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Des pluies ou averses localement modérées (15 à 25mm) et parfois orageuses sont attendues le lundi de 11h00 à 16h00 dans les provinces d’Essaouira et Safi, et de 15h00 à 23h00 dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Marrakech et Taroudant, fait savoir la même source. Par ailleurs, un temps froid est prévu mardi dans les provinces de Midelt, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Ouarzazate, Chichaoua et Taroudant, avec une température minimale variant entre -5°C et 0°C et une température maximale entre 2°C et 7°C.

Un temps froid est également attendu mercredi dans les provinces de Boulemane, Ifrane, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Ouarzazate, Chichaoua, Taroudant et Bouarfa, avec une température minimale oscillant entre -6°C et -1°C et une température maximale entre 3°C et 8°C.

LNT avec MAP