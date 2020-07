PARTAGER Météo : Le temps chaud continue jusqu’à mardi

Un temps chaud est prévu de vendredi à mardi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 41 et 45°C, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM). Des températures allant de 42 à 45°C sont attendues de vendredi à mardi dans les provinces d’Aousserd, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Tata et Zagora, a indiqué la DGM dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange.

Des températures de 41 à 43°C sont prévues le samedi et dimanche à Taroudant, Errachidia, Beni-mellal, Khénifra, Kelaa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Khémisset, Khouribga, Taounate, Moulay-Yakoub, Chefchaouen, Ouezzane, Fès, Sefrou, Guercif, Taza, Oujda-Angad, Ouarzazate et Taourirt, a précisé la même source. Les provinces de Taroudant, Béni-mellal, Kelaa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Rehamna, Youssoufia, Marrakech, khénifra, Khouribga, Khémisset, Taounate, Taza et Guercif devront connaître lundi des températures allant de 41 à 44°C, selon le bulletin.

LNT avec Map