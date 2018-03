PARTAGER Météo : Giboulées de Mars au menu

De fortes pluies et averses modérées seront enregistrées, de dimanche à mardi, dans plusieurs régions du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial d’alerte.

Ainsi, la DMN précise que de fortes pluies de 100 à 130 mm, pouvant être localement dépassés sur les reliefs, concerneront, du dimanche à 18h00 au lundi à 18h00, Chefchaouen et les reliefs de Larache, Ouezzane, Al Hoceima et Taounate. Par ailleurs, des pluies de 50 à 70mm seront enregistrées à Tanger, Fahs-Anjra, Tetouan et Sidi Kacem.

En outre, des averses modérées (20 à 40 mm) intéresseront, durant la même période, les provinces de Rabat, Kénitra, Sidi Slimane, Khemisset, Skhirate, Temara, Mohammedia, Casablanca, Ben Slimane, Berrechid, Nouaceur et El Jadida.

De fortes pluies à hauteur de 50 à 80 mm seront également enregistrées, du lundi à 12h00 au mardi à 18h00, à Ifrane, Khénifra, El Hajeb, Sefrou, Khouribga, Taza, Beni Mellal, Azilal, Fqih Ben Saleh, Safi, Sidi Bennour, Settat, Youssoufia, Rehamna et Kelaa Sraghna, ajoute la même source.

Par ailleurs, des averses modérées, de 20 à 40 mm, intéresseront durant la même validité, les provinces de Fès, Meknès et Moulay Yacoub.

LNT avec MAP