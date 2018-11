PARTAGER Météo : Chutes de neige au menu…

Des chutes de neige d’une hauteur qui pourra atteindre 40 cm sont prévues, du lundi 12 au mercredi 14 novembre, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ces chutes de neige, qui sont de niveau orange, intéresseront les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Tinghir et Midelt du lundi à 18H00 au mercredi à 6H00, a précisé la DMN dans un bulletin spécial. En outre, de fortes pluies parfois orageuses de niveau orange (30 à 50 mm) sont prévues dans les provinces Errachidia, Midelt, Tinghir et Boulemane entre 20H du mardi à 06H du mercredi, selon la même source. La DMN indique que des averses parfois orageuses localement modérées (15 à 25 mm) intéresseront lundi, entre 12h et 20h, les provinces de Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chichaoua, El Jadida, Essaouira, Safi, Tiznit, Sidi Ifni et Taroudant.

LNT avec Map