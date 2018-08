PARTAGER Météo : La chaleur persiste dans la plupart des régions

Un temps très chaud (chergui) est attendu jusqu’au lundi 06 août dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures variant entre 39 et 45°C, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que les températures varieront samedi entre 43 et 45°C à Tata, Zagora, Assa Zag, Fquih Ben Saleh, Sidi Kacem et Sidi Slimane et entre 39 et 42°C à Errachidia, Larache, Kénitra (intérieur), Ouezzane, Taounate, Moulay Yakoub, Fès, Meknes, Sefrou, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Settat, Beni Mellal, Azilal, Marrakech, Rhamna, Kalaa des Sraghna et Taroudant.

Dimanche et lundi, des températures maximales oscillant entre 43 et 45°C seront enregistrées à Tata, Assa-Zag, Smara (Est), Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra (intérieur) et Settat et entre 39 et 42°C à Larache, Ouazzane, Taounate, Moulay Yakoub, Fès, Meknes, Ben Slimane, Berrechid, Sidi Bennour, Youssoufiya, Rhamna, Marrakech, Taroudant, Fquih Ben Saleh, Zagora, Errachidia, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Khenifra et Beni Mellal.

LNT avec MAP