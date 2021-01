Le Comité provincial de veille de Safi a tenu, mercredi, une réunion consacrée à la prise d’une batterie de mesures urgentes pour faire face aux risques d’inondations et aux perturbations météorologiques que pourrait connaître la province dans le sillage du bulletin météorologique spécial de niveau rouge, publié par la Direction Générale de la Météorologie (DGM).

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane, en présence des représentants des autorités locales et des services sécuritaires et extérieurs, a été l’occasion de passer en revue les dispositifs urgents à mettre en place en vue d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens face aux risques d’éventuelles inondations.

Ces mesures consistent essentiellement en la mobilisation des ressources humaines et des moyens logistiques disponibles pour mener les opérations de sauvetage en cas d’inondations, l’activation des comités locaux de veille et de suivi des inondations au niveau des collectivités territoriales menacées et l’aménagement de centres et d’espaces pour l’hébergement des populations touchées.

Ces dispositifs portent également sur le nettoyage des cours d’eau et des chaâbas qui traversent la ville, notamment au niveau des installations de collecte des eaux pluviales et des ponts, la poursuite des opérations de nettoyage et de curage du réseau d’assainissement et des égouts ainsi que sur la mobilisation de tous les moyens de sauvetage et de secours dont disposent les services de la Protection civile.

Les interventions des différents services concernés lors de cette rencontre ont, de leur côté, abordé les mesures préventives à entreprendre durant cette période, les ressources humaines et les moyens logistiques mobilisés pour garantir la protection des populations de la province et de leurs biens ainsi que pour éviter toute rupture de la circulation dans le périmètre urbain et au niveau des principaux axes routiers.

Dans ce sens, M. Chaynane a souligné l’importance de la mise en œuvre de toutes les mesures prises et la programmation rapide des interventions préventives afin de gérer cette période climatique exceptionnelle dans les meilleures conditions et avec le minimum de pertes, outre le suivi continu de la situation dans les zones menacées par les inondations.

Il a aussi appelé les différentes parties concernées à veiller à assurer la continuité des services publics vitaux (eau, électricité, moyens de communication et approvisionnement alimentaire), tout en œuvrant à sensibiliser les citoyens dans les zones menacées à l’impératif de la vigilance pour garantir leur sécurité.

Au terme de cette réunion, il a été décidé de procéder à l’exécution immédiate et urgente de toutes les mesures proactives, techniques, sécuritaires et préventives par les services du département du Transport et de l’Equipement, de la Protection civile, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, et à la mise sur pied des équipes de veille et de permanence au niveau de ces services extérieurs.

Cette réunion d’urgence intervient après la publication par la DGM d’un bulletin météorologique dans lequel elle a annoncé que des averses orageuses localement fortes et de fortes rafales de vent sont attendues du mercredi au vendredi dans plusieurs provinces du Royaume.

LNT avec MAP

