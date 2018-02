PARTAGER Message royal: La réforme globale et intégrée de l’Administration publique s’impose sans délai

La réforme globale et intégrée de l’administration publique marocaine s’impose sans délai, a affirmé SM le Roi Mohammed VI, appelant à ce que la notion de service public soit inscrite au cœur du nouveau modèle de développement.

Dans un message adressé aux participants au Forum national de la Haute Fonction publique, qui a ouvert ses travaux mardi à Skhirate, à l’initiative du ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, le Souverain a souligné que l’administration marocaine, qu’elle soit centrale ou locale, aborde un tournant majeur, qui exige que ses responsables s’impliquent avec vigueur dans la dynamique de changement économique et social que connait le Royaume.

Le Roi a indiqué dans ce message, dont lecture a été donnée par le Conseiller du Souverain, M. Abdeltif Manouni, qu’une réforme de l’administration était nécessaire afin de hisser sa productivité à des niveaux supérieurs et l’infléchir pour qu’elle s’adapte aux changements intervenus à l’échelle nationale, qu’elle assimile les dynamiques d’évolution à l’œuvre au niveau mondial, et qu’elle contribue à relever les défis de développement auxquels est confronté le Maroc.

« Pour notre pays, le choix est stratégique dans la mesure où une telle orientation permettra indéniablement d’asseoir les fondements du modèle de développement que Nous appelons de Nos vœux. Ainsi, l’Administration pourra élaborer et développer, dans des domaines variés, des politiques publiques efficaces et efficientes », a assuré le Souverain.

Le Souverain a rappelé, dans ce cadre, que depuis son accession au Trône, il a œuvré à la mise en place du nouveau concept d’autorité, veillé à ce que le principe de bonne gouvernance soit inscrit au cœur de la Constitution comme une condition préalable à l’organisation et à la gestion du service public, et s’est attaché aussi à rendre opérationnel le principe constitutionnel de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes.

Le Roi a, à cette occasion, appelé à l’adoption de la Charte des services publics, prévue par la Constitution et qui, dotée d’un caractère contraignant, doit devenir la référence fondamentale en matière de bonne gouvernance, de gestion des administrations publiques, des collectivités territoriales et des services publics.

« Notre vœu est que cette Charte soit l’expression franche et vigoureuse de Notre nouveau concept d’autorité qui englobe, in extenso, les administrations et les services publics, tous paliers et toutes catégories confondus, et, au premier chef, le système de la haute fonction publique ».

Le Souverain a, en outre, insisté sur l’importance de l’opérationnalisation du chantier structurant de la régionalisation avancée en tant que mode pratique et efficient de gouvernance territoriale et socle sur lequel l’Administration doit s’appuyer pour offrir au citoyen les prestations et les services de proximité dont il a besoin et pour le rapprocher des centres de décision.

LNT avec Map