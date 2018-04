PARTAGER Merzouga Rally : l’argentin Kevin Benavides s’offre une deuxième victoire d’étape

Au lendemain d’une première étape longue de 206,71 km disputée lundi, les compétiteurs de Merzouga Rally sont repartis pour 175,30 km. Au programme : deux longues boucles qui parcouraient de longues zones de dunes.

Entre la chaleur (le mercure atteint les 30°C), les spécificités en matière de navigation et le sable mou, la concentration était de mise pour les pilotes, quel que soit leur niveau. Kevin Benavides (Moto, Honda) – déjà vainqueur du prologue dimanche – a remporté l’étape, tout comme Axel Dutrie (Quad, Yamaha) et Casey Curie (SxS, Can-Am). « Les roadbooks sont très exigeants, il y a parfois plus de quatre indications par kilomètre » souligne l’Américain Ricky Brabec (Moto, Honda). « Une erreur est très vite arrivée et au classement, ça peut coûter cher », corrobore Axel Dutrie, le vainqueur du jour en quad (Yamaha).

Ce mardi, les « top pilotes » ont clairement haussé le niveau d’un cran. « Les meilleurs sont allés beaucoup plus vite que les temps annoncés », confie-t-on au PC Organisation. Dans cette course effrénée, c’est Kevin Benavides qui s’est imposé en moto.

L’Argentin, qui avait déjà remporté le prologue dimanche dernier (5 km), offre à Honda sa deuxième victoire en autant d’étapes, au lendemain du succès de Joan Barreda Bort. Il devance le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna, à 2’16’’) qui était déjà sur le podium la veille (3 e ), et Toby Price (KTM).

En quad, Axel Dutrie (Yamaha), qui avait un retard de 33 minutes lundi à cause d’un souci de navigation, s’est bien rattrapé : le Français l’emporte devant deux autres quadistes Yamaha, Jeremy Forestier et Antoine Vitse. Enfin, en Side by Side, l’Américain Casey Currie (Can-Am) s’est imposé.

Kevin Benavides (Honda, 1er ) a noté, « Ça a été une très belle étape. On ajoute une troisième victoire pour Honda depuis le début du rallye (en comptant le prologue qu’il a remporté dimanche et le succès de Joan Barreda Bort hier), ce qui démontre que l’on travaille dur. Aujourd’hui, j’ai beaucoup attaqué même si j’ai dû lever le pied en fin d’étape où il me restait peu d’essence. On va s’afférer à bien préparer la moto pour être prêt demain lors de l’étape-marathon ».

Pour sa part, Franco Caimi (Yamaha, 4e ) a déclaré que « Je ne suis pas très content de ma journée. C’était très difficile, notamment au début de la 2 e partie de l’étape. En plus, le rythme était très élevé aujourd’hui. Nous n’avions pas fait les bons réglages et ça m’a aussi pénalisé. Mais heureusement, il reste encore trois jours ! ».

« J’ai toujours mal au poignet où je me suis fait opérer en février dernier. C’était difficile aujourd’hui et j’ai perdu un peu de temps à « jardiner » pour trouver un way point. J’espère que demain sera une meilleure journée pour moi. Je partirais dans une position plus favorable donc j’espère pouvoir reprendre des minutes et remonter au classement, selon Joan Barreda Bort (Honda, 6e ).

De son côté, Ricky Brabec (Honda, 7e ) a fait savoir « J’ai mal à la tête depuis hier et j’ai dû prendre des médicaments avant de partir. C’était une étape une nouvelle fois très corsée, notamment en matière de navigation : il y a des endroits où on ne compte plus les traces entre les passages des compétiteurs et des spectateurs ! Mais je suis toujours aussi heureux avec cette course : c’est un rallye que j’apprécie beaucoup ! Demain, on devra rouler sur des pistes caillouteuses et rapides. C’est un terrain que j’aime bien. J’espère que je pourrais faire un bon résultat. »

Ci-dessous le classement de la 2e étape ( provisoire):

Pour la catégorie Moto :

1- Kevin Benavides (Yamaha) en 3 h14’58

2- Pablo Quintanilla (Husqvarna) à 2’16’’

3- Toby Price (KTM) à 3’41’’

4- Franco Caimi (Yamaha) à 7’42’’

5- Ignacio Cornejo (Honda) à 8’10’’

Side by Side :

1- Casey Currie (Can-Am) en 3h28’03

2- Ruben Faria (Can-Am) à 2’’49’’

3- Frederic Henricy (Polaris) à 18’22’’

Quad :

1- Axel Dutrie (Yamaha) en 4h01’05

2- Jérémy Forestier (Yamaha) à 10’58’’

3- Antoine Vitse (Yamaha) à 13’24’’

L’étape-reine de l’Afriquia Merzouga Rally, disputée mercredi est la plus longue aussi avec 241,10 Km. Après une liaison de 63 km, place à une succession de zones de dunes avant de rallier un bivouac installé au milieu du désert. Il s’agit de la première partie de l’étape-marathon.La solidarité sera donc de mise pour réparer les machines et se reposer avant d’attaquer la 4e étape.

