MEN : « Massar » se dote d'un service d'orientation

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé le lancement, sur le système « Massar », du service d’orientation scolaire et professionnelle de l’enseignement secondaire, au titre de l’année 2019-2020, au profit des élèves de la troisième année des premier et second cycles de l’enseignement secondaire, du tronc commun et de la première année du baccalauréat. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a indiqué que les élèves concernés peuvent formuler leurs vœux d’orientation du 6 au 19 juin, en accédant au à l’espace de l’élève à travers le lien « https: // massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account » et en renseignant les données de leurs comptes personnels « Massar », qui leur ont été attribués par leurs établissements d’enseignement.

Une présélection concernant les élèves du tronc commun et des première et deuxième années du baccalauréat, aura lieu du 9 au 11 juillet, avant la décision finale au sujet des choix d’orientation des élèves, qui sera prise par les conseils de classes dédiés à l’orientation, durant la période allant du 14 au 18 juillet, a-t-on ajouté. Cette procédure exceptionnelle dans la gestion de la procédure d’orientation scolaire et professionnelle « à distance » intervient dans le cadre de la garantie de la continuité pédagogique et de la mise en œuvre des mesures de précaution visant à endiguer la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Selon le ministère, cette procédure intervient suite à la décision, il y a une semaine, de la diffusion de cours dédiés à l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire, sur la chaîne TV Laâyoune, afin de rapprocher les services à distance de formation scolaire, professionnelle et universitaire à l’ensemble des élèves et les aider dans le choix de leur cursus d’étude qui leur permettront de réaliser leur projet personnel à l’avenir.

LNT avec MAP