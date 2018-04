PARTAGER Meknès, carrefour incontournable des Fellaha du Royaume

Comme chaque année à pareille période, la capitale ismaelite se transforme, le temps d’un SIAM, en un véritable et grand Moussem de tous les Fellaha marocains. Ils sont de tous les régions agricoles du pays : Assa-Zag, Fqih Bensaleh, Attaouia, Bzou, R’hamna, Taliouine, Ousserd, Chaouia, etc.

En somme, ils sont venus de tous les coins et recoins de notre monde rural en dépit des distances et des difficultés du voyage. Ils sont là soit en famille, soit entre amis, soit en tribus, ou encore en corporations. On prend des photos-souvenirs, même des «selfies», on se ballade, on fait du shopping… le tout dans une ambiance de fête.

A vrai dire, l’atmosphère des souks hebdomadaires est omniprésente. On voit des stands, des pôles, des institutions et de la commercialisation… autant d’outils de contacts amplement adaptés aux aspects culturel et socio-économique de la population rurale. Au SIAM, on y trouve par exemple les “Berrahas”, la “musique des Cheikhates”, les “Tarazates”, “le thé à la menthe”, la “fantasia”. On se sent bel et bien dans un Moussem, mais organisé, structuré et sécurisé.

Du côté des organisateurs, on souligne que le SIAM est aussi un événement festif et populaire qui ne cesse de conquérir les Marocains : «Pendant six jours, le salon offre un accès unique à la ruralité et aux terroirs du Maroc dont il valorise les produits et les traditions. Les concours d’animaux de la ferme organisés chaque année suscitent également une forte affluence du public».

Ainsi, d’année en année, les ruraux sont conquis par la beauté et l’agréable ambiance de ce salon consacré exclusivement à l’agriculture. Et d’année en année aussi, le SIAM est ancré dans les habitudes. Un rendez-vous annuel, offrant un univers ludique et attachant, qu’on tient à vivre à tout prix.

H.Z