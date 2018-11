PARTAGER Meknès accueille la 8ème édition du Prix National des Meilleurs Artisans

Le Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et l’Economie Sociale, Secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat et de l’Economie Sociale organise la 8ème édition du « prix national des meilleurs artisans ».

Devenu un rendez-vous annuel pour les artisans marocains, ce rendez-vous a pour objectif de « reconnaitre et valoriser le savoir-faire ancestral et le travail assidu des maîtres artisans et de leur apport considérable au développement et à la préservation du capital immatériel que constitue l’artisanat marocain, mais aussi l’encouragement de la créativité et l’innovation chez les artisans » expliquent les organisateurs.

Après une tournée nationale à travers les différentes Régions du Royaume, 183 produits, dans les catégories ameublement, décor, bijouterie, habillement et accessoires ont été retenus pour la phase finale qui se tient du 4 au 7 novembre à Meknès.

Trois prix seront décernés au gagnant dans chacune des catégories : le prix national d’excellence le prix national de distinction, et le prix national d’encouragement, ainsi que le Prix d’honneur, en hommage à un artisan qui a contribué au développement et à la promotion de l’artisanat au Maroc.

Cette cérémonie sera présidée par Mohammed Sajid, ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, ainsi que Jamila Elmossali, Secrétaire d’Etat chargée de l’artisanat et de l’économie sociale.

LNT