PARTAGER MekkiL’ et la Fondation Décathlon au plus proche des douars

La pandémie du Covid-19 a eu des conséquences socioéconomiques sans précédent au niveau planétaire ; une crise qui n’a bien entendu pas épargné les actions des ONG qui ne pouvant poursuivre leurs efforts et développer leurs programmes dans de bonnes conditions ont été obligées d’abandonner ou de reporter la plupart de ceux-ci. Mais si l’annulation des actions humanitaires est un problème pour les ONG, celui de la privation des actions pour les bénéficiaires l’est encore davantage, selon un communiqué de presse.

C’est dans ce contexte difficile que l’association MekkiL’, après avoir travaillé pendant de longs mois, a néanmoins réussi, avec quelques semaines de retard et grâce à l’appui de précieux partenaires, à poursuivre le projet « Douars en Vie » qui a enfin pu être lancé officiellement. C’est le Douar Seraghna, sis à Tassoultante – Marrakech-Safi – qui a été choisi comme bénéficiaire du projet-pilote, un douar qui regroupe 180 habitations, près de 900 habitants, 180 femmes et 208 enfants scolarisés.

« Douars en vie », est un projet-pilote qui a pour principal objectif de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales et de soutenir les populations les plus vulnérables. Repenser le devenir d’un village rural à travers une dynamique globale, donner aux populations cibles les moyens de s’exprimer, de se développer, investir dans la jeunesse – principal atout d’un pays – contribuer à améliorer les perspectives d’avenir, telles sont les missions fixées par MekkiL’.

Privilégier l’accompagnement, l’expertise et le suivi à travers trois axes majeurs qui sont l’éducation, la santé et l’épanouissement personnel notamment par le sport en respectant l’environnement, tel est la finalité du projet prévu sur 5 ans.

Partir des besoins exprimés, faire le constat des carences quotidiennes, c’est sur cela que s’est fondé le plan d’action et de transformation mis en place. Il privilégie la protection de la mère et de l’enfant ainsi que la jeunesse et sa capacité à participer au développement de la société, à augmenter les chances de réussite de tous.

C’est donc dans le plus grand respect des règles sanitaires imposées par la crise du Covid19, que l’Association MekkiL’, en présence de son Président M. Dominique Strauss-Kahn, a pu ouvrir le centre préscolaire Fath.

Ceci a été rendu possible grâce à la prise en charge par l’association de la rémunération des deux institutrices et de la rénovation du bâtiment. Ce centre qui n’accueillait qu’une vingtaine d’enfants voit ainsi son effectif porté à 48 aujourd’hui. Le centre de l’association locale Fath dispose maintenant de deux classes avec deux niveaux scolaires et a été entièrement réhabilité, rénové, réaménagé et équipé de fournitures scolaires, manuels et jeux pédagogiques.

Une bibliothèque, en partenariat avec l’ONG française Biblionef, a également été ouverte avec des manuels scolaires adaptés aux préscolaires et aux primaires. Elle accueille désormais les enfants et les jeunes du Douar Seraghna ainsi que des douars avoisinants. Elle sera complétée très prochainement avec des livres en langues arabe et anglaise.

L’épanouissement de chacun et le sport pour tous étant au centre de chaque étape du projet, c’est la Fondation Décathlon qui s’est mobilisée pour soutenir « Douars en vie », à travers une équipe de dizaine de décathloniens et ses magasins implantés au Maroc. Un projet et une Fondation qui portent les mêmes valeurs : allier le sport, la joie de vivre, la santé, le développement des savoir-êtres, l’éducation et l’employabilité. Leur filiale Zéro produits jetés contribue également largement à cette opération de solidarité, en faisant don à l’association des produits inutilisés ou légèrement défectueux, une action importante liée au volet écologique et environnemental.

Ce sont ainsi 50 collégiens et lycéens du Douar Seraghna qui se sont vus distribués des vélos entièrement équipés de la marque B-Twin Decathlon afin qu’ils puissent accéder à leurs établissements scolaires distants de 8 à 13 kms de leur domicile. Ils peuvent ainsi poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. M. Dominique Strauss-Kahn a procédé avec les Autorités et les entreprises partenaires à la remise des vélos aux jeunes élèves, tout en soulignant à travers un bref discours l’importance de l’éducation. « Vous devez étudier d’abord pour vous-mêmes mais aussi pour votre famille et pour le Royaume tout entier. Ce projet pilote a vocation ensuite à être dupliqué dans d’autres douars » a-t-il déclaré.

Cette opération marque le lancement du projet sur cinq ans avec le soutien de partenaires engagés à ses côtés, dont la Pachalik de Tassoultante, la Fondation Décathlon, Orange, Cap Gemini, Biblionef, et pour les partenaires locaux, Iso Engineering, Elecma, Entrami, Element 13, Realigreen, Marrakech Concierge Services et Imane Copie.

LNT avec CDP