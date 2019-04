PARTAGER Le MEF va héberger le système d’information de l’AMMC dans son datacenter

Le ministère de l’Economie et des finances et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ont signé, mercredi à Rabat, une convention en vertu de laquelle le ministère met à la disposition de l’AMMC son Datacenter pour l’hébergement du système d’information de cette dernière, indiquent les deux parties dans un communiqué.

L’utilisation du Datacenter du ministère de l’Economie permettra à l’AMMC de renforcer la haute disponibilité, la sécurité et la continuité des activités liées à son système d’information et ce, en harmonie avec les principes d’optimisation et de rationalisation de la gestion des ressources, précise la même source.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie de mutualisation des ressources prônée par le ministère de l’Economie et des finances, qui vise à rationaliser les dépenses et à capitaliser sur les bonnes pratiques au sein de l’administration publique.

La convention a été signée par la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, et le directeur des Affaires administratives et générales du ministère de l’Economie et des finances, Mohamed El Kharmoudi, en présence du Secrétaire général du ministère, Zouhair Chorfi.

LNT avec CdP