MEDays 2018, la 11ème édition en détails

L’Institut Amadeus organise du 7 au 10 novembre à Tanger, la onzième édition du Forum International MEDays, placée sous le thème ‘‘A l’ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes’’. Cette 11ème édition est marquée par la participation du Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. C’est la troisième fois que le Forum MEDays accueille un Chef d’Etat en fonction après Paul Kagamé en 2015 et Alpha Condé en 2017.

Les angles principaux de réflexion, d’échange et de débat du Forum MEDays 2018 porteront sur l’intégration régionale et continentale, les défis sécuritaires en Afrique, les nouvelles dynamiques de coopération, et les enjeux économiques et diplomatiques face aux disruptions de l’ordre international. Les nouveaux modèles de développement pour le Maroc seront abordés dans le cadre d’un environnement régional africain en pleine transformation à travers la récente signature de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA) mais aussi les discussions d’adhésion du Maroc à la CEDEAO.

Les modèles d’intégration régionale, les nouvelles formes de coopération interafricaine et des modèles de développement figureront parmi les thématiques clés, sur lesquelles interviendront Moustapha Cissé Lo, Président du Parlement de la CEDEAO, Luis Filipe Lopes Tavares, Ministre des Affaires Étrangères du Cap-Vert, ou encore Thomas Boni Yayi, ancien Président du Bénin.

Le modèle du libre-échange, incarné en Afrique par la signature de la ZLECA sera discuté dans un contexte plus large de guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine d’un côté, et entre les États-Unis et l’Union européenne de l’autre, qui pourraient avoir des répercussions sur les économies africaines.

Ces thématiques internationales seront discutées avec notamment Yonov Frederick Agah, directeur-adjoint de l’Organisation Mondiale du Commerce, Yves Leterme, ancien Premier Ministre de Belgique, Daniel Ona Ondo, Président de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), Boubou Cissé, Ministre de l’Économie et des Finances du Mali ou Gamal Hassan, Ministre de l’investissement et du Développement économique de Somalie ou encore Moussa Mara, ancien Premier Ministre du Mali. Un focus particulier sera donné aux relations Chine-Afrique et le projet de « la route et de la ceinture » autour duquel la Chine souhaite organiser un dialogue pour aligner les stratégies de développement africain avec sa stratégie internationale.

Près de 150 intervenants de très haut niveau – Chefs d’Etats et de Gouvernements, ministres, responsables politiques, Prix Nobels, chefs d’entreprises, dirigeants d’organisations internationales, experts et représentants de la société civile – seront au rendez-vous pendant quatre jours pour échanger sur les questions prioritaires de l’agenda international aux côtés de 3 000 participants.

H.Z