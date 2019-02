PARTAGER La MDJS obtient le renouvellement du Label RSE de la CGEM

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) s’est vu renouveler en janvier 2019 le label RSE de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en matière de « Responsabilité Sociale de l’Entreprise», distinguant ainsi la démarche responsable et citoyenne de la MDJS.

Le Label RSE de la CGEM qui consacre le respect, par les entreprises, des principes de responsabilité sociale et de développement durable est octroyé pour une durée de 3 ans et est renouvelé à l’issue de cette période. Il est attribué par le Président de la Confédération sur avis d’un comité d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités par la CGEM.

Ce label constitue une reconnaissance des engagements des entreprises en matière de responsabilité sociétale et récompense la prise en compte des intérêts et attentes des différentes parties prenantes dans le cadre d’une démarche de progrès continu en créant de la valeur ajoutée pour leur environnement et en impactant positivement leurs écosystèmes. Il récompense ainsi la démarche de responsabilité sociale dans laquelle la MDJS s’est résolument engagée depuis de nombreuses années.

Pour rappel, la MDJS, au titre de la conformité de ses pratiques avec les meilleurs standards internationaux relatifs au jeu responsable, a obtenu la plus haute certification en matière de « Jeu Responsable » de la WLA (World Lottery Association) ainsi que le certificat d’alignement au référentiel Jeu Responsable de l’ European Lottery Association depuis Juin 2013.

LNT avec CdP