M’dina bus licencie le chauffeur de bus au parapluie…

La direction de la société de transport casablancaise n’a pas apprécié la mise en ligne d’un vidéo montrant un chauffeur de bus tenant un parapluie à la main sous prétexte que l’eau de la pluie s’infiltrait à l’intérieur du véhicule. Ce serait une tromperie, selon M’dina bus, qui a décidé de limoger cet employé.

Voici le texte du communiqué de M’dina bus parvenu à La Nouvelle Tribune :

« M’dina Bus apporte un démenti formel aux allégations colportées sur certains médias et réseaux sociaux par le chauffeur M. Yassin Maldi concernant un supposé licenciement abusif dont il aurait fait l’objet.

La vidéo en question, tournée le 5 novembre 2018, le montrant en train de conduire le bus avec un parapluie à la main pour « se prémunir contre l’infiltration d’eau de pluie dans la cabine » est en réalité une vidéo réalisée par le chauffeur lui même sur son propre GSM avec l’aide d’une passagère et avec une claire intention de nuire.

Cet incident a fait l’objet d’une enquête durant laquelle ont été extraites et visionnées les vidéos de surveillance internes du bus et ont été entendues les différentes parties prenantes.

Contrairement à ses déclarations, la décision de licenciement du chauffeur a été motivée par la « mise en danger des passagers » suite à son comportement irresponsable et sa conduite avec une seule main, ceci en plus de ses antécédents. Il s’agit en effet d’un conducteur à l’origine de plusieurs accidents auparavant et faisant l’objet de plusieurs avertissements.

Concernant le volet technique, les tests d’étanchéité qui ont été réalisés sur le bus 7007 (Ligne 19) ont prouvé qu’il n’y avait aucune infiltration d’eau par le plafonnier, que le toit ouvrant (au-dessus du conducteur) est original et ne permet pas la fuite d’eau et que les glaces conducteur sont fixées et opérationnelles.

Quant aux accusations relatives aux droits et acquis sociaux, elles sont toutes mensongères et les preuves ont été présentées à l’inspection du travail en présence du chauffeur en personne. »

Voici la vidéo en question: