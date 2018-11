PARTAGER McKinsey propose 4 stratégies pour les banques face aux mutations du secteur

McKinsey publie son 8ème rapport annuel sur l’industrie bancaire intitulé « New rules for an old game : Banks in the changing world of financial intermediation ». Celui-ci analyse les mutations structurelles d’un secteur fortement impacté par les innovations technologiques et distingue trois niveaux de rationalisation des services et quatre grandes orientations stratégiques pour aider les acteurs à se réinventer dans ce nouvel environnement. Les principales conclusions du rapport de 2018 sont les suivantes :

Depuis la crise financière, les institutions bancaires et les régulateurs ont ensemble amélioré la sécurité de l’ensemble du système bancaire. Ainsi, de nombreux indicateurs de risque se sont améliorés – Au niveau mondial, le ratio moyen des fonds propres de base « Core Tier 1 » qui mesure le niveau de sécurité des banques face au risque systémique s’est largement renforcé ;

Dans le même temps, la capitalisation boursière du secteur est passée de 5 800 milliards de dollars en 2010 à près de 8 500 milliards en 2017 au niveau monde ;

Pourtant, la croissance du secteur se tasse avec des revenus qui ont crû seulement de 2 % par an sur les cinq dernières années alors que la croissance annuelle historique s’approchait plutôt des 5 à 6 %. Les ROE sont proche du coût du capital.

C’est aussi le cas au Maroc, ou le Core Tier 1 est passé de 9,5% en 2007 à 11,0% en 2017. Le pays connait aussi un ralentissement de la croissance du secteur bancaire (TCAM de 9,6% p.a. entre 2007-2012 vs. 4,1% p.a. entre 2012-2017 en terme du total bilan). Les grandes banques marocaines sont en train de chercher des opportunités de croissance et des ROE plus élevés à l’extérieur du Royaume (p. ex., acquisition récente de BCP du portefeuille Afrique de BPCE, qui répond au mouvement d’expansion en Afrique initié par Attijariwafa bank et BMCE il y a plusieurs années).

Face au risque de désintermédiation, le rapport identifie trois dimensions d’optimisation des services bancaires.

L’intermédiation financière a généré près de 5 000 milliards de dollars de revenus en 2017 au niveau monde, principalement captés par les banques. Avec l’émergence de nouvelles technologies et l’arrivée de nouveaux entrants, les clients pourraient être encore plus éloignés de leurs banques. Le rapport explore comment ces revenus pourraient évoluer.

François Jurd de Girancourt, Partner de McKinsey Casablanca d’où il dirige le pôle de compétences Institutions Financières de McKinsey en Afrique établit le constat suivant : « Le rapport examine trois facteurs – l’innovation technologique, l’évolution de l’environnement réglementaire et les comportements des utilisateurs – qui redéfinissent la structure du marché des intermédiaires financiers et le rôle des banques dans ce système. Ces trois facteurs ouvrent ce système d’intermédiation financière à de nouveaux entrants, y compris d’autres grandes institutions financières, des fintechs, des entreprises technologiques et des opérateurs télécoms ».

« Pour le Maroc, où les paiements en espèces représentent encore un volume de transactions de plus de 400 Md MAD / an, soit plus de 85% de l’ensemble des transactions, l’enjeu de l’intermédiation des paiements est encore plus important. Des mesures ont été prises pour réintermédier les paiements en cash : le 13 septembre, inauguration du switch, par Bank Al Maghrib et l’ANRT, pour permettre les paiements mobiles ‘m-wallet’; en 2019, fin de la déductibilité du résultat fiscal des charges réglées en espèces pour lutter contre l’informel et certaines pratiques frauduleuses (limite de 10.000 DH par fournisseur et par jour) », ajoute-t-il.

Des études de cas sont détaillées dans le rapport pour illustrer le changement de structure du marché déjà en cours (i.e., courtage actions, prêts à la consommation en Europe, paiements en Chine).

McKinsey, identifie trois niveaux d’intermédiation possible pour les services bancaires :

Un premier niveau où l’intermédiation serait rendue virtuellement invisible pour les clients notamment pour les opérations du quotidien (dépôts, paiements, emprunts) Un second niveau où le conseil et le relationnel prédominent (banque de financement et d’investissement, gestion de fortune, prêts aux entreprises, traitement des réclamations des clients). Les leaders utiliseront l’intelligence artificielle pour améliorer radicalement les interactions humaines sans s’y substituer totalement Enfin, un troisième niveau autour des services B2B qui se distinguent essentiellement par la recherche d’économies d’échelles (les marchés de capitaux, les paiements Corporate transfrontaliers, les activités de Trade Finance). L’intermédiation y sera largement automatisée et portée par des technologies efficaces et faibles en coûts.

Compte tenu des bouleversements structurels qui touchent le secteur, McKinsey distingue quatre options stratégiques que les acteurs bancaires pourraient suivre :

La banque innovante qui orchestrera toute la chaîne de valeur, misera sur un écosystème de plateformes digitales et collaborera avec la nouvelle génération d’acteurs de paiements dématérialisés

La banque proposant une offre plus industrialisée et qui misera sur des produits simples et la réduction des coûts

La banque spécialisée sur un segment spécifique qui ciblera une clientèle et/ou un service de niche en offrant une proposition de valeur sur-mesure

La banque universelle traditionnelle mais entièrement optimisée et digitalisée qui investira massivement dans les technologies pour améliorer ses performances

François Jurd de Girancourt conclut : « La question fondamentale est de savoir si les banques seront en partie désintermédiées, ou si elles peuvent au contraire renforcer leur rôle dans le nouveau paysage financier. De notre point de vue, le besoin en matière d’intermédiation continuera à subsister notamment sur la dimension fondamentale de gestion du risque dans la durée ».

Retrouvez le rapport à cette adresse : New rules for an old game : Banks in the changing world of financial intermediation

LNT avec CdP