MCES Africa, la nouvelle scène esportive au Maroc

En décembre 2019, MCES Africa est devenu un nouvel acteur de la nouvelle scène esportive au Maroc dont l’objectif est la promotion et le développement des activités esportives au Maroc et en Afrique, à travers ses académies et ses équipes. Fort de son succès, le sport électronique ne cesse de gagner en popularité particulièrement durant la pandémie du Covid-19. Les plateformes de streaming ont atteint des records d’audience, une aubaine pour les annonceurs. Pour accompagner cet engouement, le marché du e-sport est de plus en plus structuré avec la professionnalisation des joueurs, la fusion des clubs et la mise en place de nouveaux jeux. Aujourd’hui, 43% de la population mondiale connectée s’est familiarisée avec le e-sport soit 201 millions de passionnés dépensant 5.45 USD chacun annuellement. En ce qui concerne le Maroc, cette tendance se confirme aussi avec plus de 3 millions de passionnés du e-sport dont 1 million de joueurs actifs à travers 3 catégories : le sport, le tir et les jeux de stratégies. “Aujourd’hui, le marché e-sport au Maroc est stratégique. En effet, les recettes de cette filière devraient atteindre 139 millions de dollars en 2020 avec un taux de pénétration de 22,4%.” déclare Tarik Belghazi, PDG de MCES Africa. Dans ce contexte, MCES Africa s’est lancée depuis décembre 2019 au Maroc avec pour objectifs de promouvoir le développement de la pratique du e-sport responsable et socialement valorisée, d’accompagner la création d’une filière de formation avec une approche disruptive par le gaming et enfin de rassembler les acteurs d’e-sport au Maroc afin de leur offrir une « plateforme » efficace et un canal de communication novateur, qu’ils soient joueurs, créateurs-éditeurs, partenaires ou sponsors. Au sein de MCES Africa, l’ensemble des actions opérationnelles s’organisent autour de 3 axes : L’Éducation, L’E-sport avec la professionnalisation des joueurs à travers des programmes académiques et le merchandising dédié aux annonceurs qui souhaitent investir le terrain à coup d’opérations de sponsoring, d’affichage ou de publicités in-stream. “Le esport se porte mieux que jamais avec des audiences qui sont au beau fixe particulièrement dans le contexte actuel. Une aubaine pour les annonceurs qui souhaitent accroître leur visibilité.” ajoute M. Tarik Belghazi Affilié au groupement international MCES, MCES Africa donne la possibilité́ aux gamers marocains, et africains en général, d’être accompagnés par des coachs professionnels et de bénéficier de l’expertise d’équipes esportives de renom. MCES Africa accueille les premières équipes esportives professionnelles au Maroc et couvre les jeux League Of Legends & Fortnite et bientôt une section Free Fire. Les équipes marocaines ont d’ailleurs réalisé une performance historique en Août dernier en se qualifiant à la finale du Championnat d’Europe FNCS, une première pour un joueur marocain et africain. D’autres compétitions sont à prévoir dont la Grande Finale de la compétition Intel Arabian Cup qui se tient le 14 Septembre 2020, qualifiante pour le championnat Arabe de l’éditeur Riot Games. MCES Africa a pour objectif la structuration en infrastructures du esport à travers l’éducation, la professionnalisation des joueurs et le merchandising.

