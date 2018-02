McDonald’s Maroc et le Marrakech du Rire à la recherche des jeunes talents de l’humour

McDonald’s Maroc et le Marrakech Du Rire s’associent pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de la 7ème édition de la «Master Class du Rire», pour mettre en avant les talents humoristes marocains de demain, sous la direction artistique du comédien et metteur en scène Oscar Sisto.

« L’année dernière, le site de McDonald’s a collecté 25.000 visites à travers 650 vidéos postées. Une quarantaine de personnes ont été ainsi choisies. Seulement 16 personnes ont été sélectionnés et ont été formés par la suite par Oscar Sisto et Miz, pour performer au « Marrakech Du Rire » devant plus de 400 personnes », a déclaré Driss Alami, Directeur Général de McDonald’s Maroc. En effet, cette deuxième édition s’inscrit dans cette continuité, en donnant la chance aux jeunes et poster leur vidéos, a ajouté Alami.

À l’instar de l’opération « J’aime ton talent » menée à l’occasion de ses 20 ans de présence au Maroc, McDonald’s Maroc cherche à dénicher et à former les talents de demain en permettant aux jeunes marocains d’exprimer leur talent. La Masterclass du Rire est ainsi un moyen d’inviter les jeunes à venir concourir pour pouvoir bénéficier de conseils, de formation et de coaching prodigués par des professionnels du monde du spectacle. Cet encadrement et ces séances de formation sont en effet l’un des plus grands soutiens pour les artistes en devenir pour gagner de la confiance en soi, acquérir les bases de l’écriture et de la scène et pouvoir sortir de l’anonymat.