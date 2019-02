PARTAGER McDonald’s lance le Mcdelivery avec Jumia Food

McDonald’s Maroc lance le Mcdelivery, son service de livraison à domicile en partenariat avec Jumia Food.

« Ce nouveau service vient répondre à une demande des clients », explique le management.

Disponible depuis le 31 janvier 2019, le Mcdelivery sera, dans un premier temps, déployé à Casablanca et Rabat, et devrait s’étendre progressivement sur les autres villes du Royaume.

Ainsi, les clients de l’enseigne pourront commander des burgers, des nuggets et autres produits McDonald’s à l’exception des boissons chaudes et quelques glaces.

Pour se faire livrer, les clients devront utiliser la plateforme internet ou mobile de Jumia Food. Une fois connecté, l’application recense les restaurants à proximité et propose le restaurant le plus proche (dans un rayon de 3 kms) selon le management. « Le client n’a plus qu’a composer son menu et valider sa commande qui est ensuite envoyée vers le restaurant McDonald’s le plus proche pour être traitée puis récupérée par un livreur de Jumia Food », explique Maria El Fassi. Directrice Générale Jumia Food.

Concernant les horaires possibles de livraison, ce sont les mêmes que ceux des restaurants situés dans le rayon de géolocalisation où se trouve le client lors de la commande, explique le management. Il est à noter que l’heure maximale de passation de commande est 1h du matin.

