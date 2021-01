La 10ème session du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) s’est tenue, le mardi 26 janvier 2021 à Rabat, sous la présidence du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, M. Mohamed BENCHAABOUN. Ont assisté aux travaux de ce Conseil, le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd AMZAZI, en plus des autres membres du COS ou leurs représentants.

Cette session a été consacrée à la présentation du bilan d’exécution du programme de coopération objet du « Compact II », conclu entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), ainsi qu’au suivi de la mise en application des recommandations émises par les membres du COS pour impulser davantage de dynamique à la réalisation de ce programme qui appuie le déploiement de plusieurs stratégies sectorielles et réformes structurelles engagées par le Royaume.

A cette occasion, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration s’est félicité des avancées substantielles réalisées au titre de la mise en œuvre des différentes activités relevant du Compact II grâce à l’engagement actif des départements ministériels et établissements publics concernés, à l’implication inclusive du secteur privé et de la société civile et à la mobilisation du personnel de l’Agence MCA-Morocco.

Le Président du Conseil a fait état, dans ce sens, de l’avancée que connait la réalisation des travaux d’infrastructures prévus au titre de plusieurs activités du Compact II, avec la finalisation des travaux de réhabilitation d’un premier lot de 18 établissements de l’enseignement secondaire dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, le démarrage de ces travaux au niveau d’un second lot de 15 établissements dans la même région, le démarrage des travaux de construction de 6 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », le lancement des travaux au niveau de deux projets soutenus par le Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) et l’avancement soutenu des travaux hors-sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la Région Casablanca-Settat.

Par ailleurs, le Président du Conseil a souligné les principales réalisations accomplies dans le cadre des différentes activités du Compact II. Ainsi, l’activité « Education secondaire » s’est distinguée par la livraison d’équipements TICE et robotiques à 28 établissements scolaires relevant de la Région Marrakech-Safi et d’équipements didactiques à deux établissements pilotes dans la Province de Marrakech, ainsi que par le démarrage de la remise des équipements informatiques au profit des 56 établissements scolaires des Régions Fès-Meknès et Marrakech-Safi.

Pour sa part, l’activité « Formation professionnelle » a enregistré, entre autres, la poursuite de l’appui aux différents volets de la réforme de la réforme professionnelle, notamment en matière d’élaboration de la nomenclature des dépenses et du référentiel des coûts de la formation professionnelle et d’un référentiel d’évaluation externe des EFP.

De son côté, l’activité « Emploi » a été marquée principalement par la formation de 2.126 bénéficiaires du Programme d’emploi par le financement basé sur les résultats (FBR) et l’insertion de 545 d’entre eux, dont respectivement 1.494 et 451 femmes. Cette activité a connu également le démarrage de l’accompagnement à la Coordination nationale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) pour l’implémentation de programmes d’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes.

L’activité « Foncier industriel » a été ponctuée, quant à elle, par la présélection d’un partenaire privé pour la revitalisation et l’extension de la zone industrielle de Bouznika dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP) et la poursuite du programme de renforcement des capacités du personnel du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN) en vue d’affiner sa maîtrise des différents aspects liés à la mobilisation du foncier au service de l’investissement industriel.

L’activité « Foncier rural » a été marquée essentiellement, au volet du déploiement de l’opération de melkisation de 66.000 Ha de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, par la finalisation des enquêtes parcellaires et ménages sur 43.157 Ha et le démarrage des lotissements sur 7.378 Ha. Les mesures d’accompagnement de l’opération de melkisation ont connu le démarrage du développement d’une application mobile et d’une plateforme de formation à distance dans le cadre du programme d’alphabétisation fonctionnelle mené en partenariat avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA), ainsi que par le lancement, en coopération avec l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), du programme de renforcement des capacités des agriculteurs/trices des terres collectives concernées par l’opération de melkisation.

L’activité « Gouvernance du foncier » enregistre, pour sa part, la réalisation en cours d’une étude portant, d’une part, sur l’amélioration de l’accès des femmes au foncier et de leur participation à la gouvernance foncière et, d’autre part, sur la conception et la mise en place d’un centre d’inclusion des femmes au foncier, dont les activités consisteront, entres autres, à appuyer la création et la pérennisation d’une base de données sur les droits fonciers des femmes.

Pour sa part, le Directeur Résident de MCC au Maroc, M. Richard Gaynor, a souligné que le bilan des réalisations durant le trimestre écoulé est honorable, saluant à cet égard la mobilisation de l’Agence MCA-Morocco et l’engagement et le soutien continus de l’ensemble des partenaires. Il a appelé, par ailleurs, à l’accélération de la mise en œuvre des différentes activités du Compact II et au développement des outils afin de faciliter la réplication et la mise à l’échelle par le Gouvernement des modèles développés et testés dans le cadre du Compact II.

La Directrice Générale de l’Agence MCA-Morocco, Mme Malika Laasri, a présenté, par la suite, aux membres du Conseil un exposé sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Compact II depuis la dernière session du COS, soulignant les réalisations financières notables accomplies par l’Agence, comme en témoigne un taux d’engagement des fonds s’élevant actuellement à 67,62%, l’équivalent de près de 304,3 millions de dollars, soit presque le double du niveau enregistré en juin 2020.

Au terme de cette réunion, le Conseil a approuvé une série de résolutions, qui concernent essentiellement le rapport d’audit des fonds du Compact II pour la période allant du 05 mai 2015 au 30 septembre 2019, l’amendement au Plan d’audit de l’Agence MCA-Morocco et le Programme de passation des marchés de l’Agence tel qu’il a été mis à jour. Outre la réallocation d’une partie des crédits dédiés initialement à certaines composantes des projets du Compact II en faveur du Fonds « Charaka » de la formation professionnelle, le COS a approuvé également des conventions de partenariat conclues par l’Agence dans le cadre de l’exécution du Compact II.

