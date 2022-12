Les résultats enregistrés au titre du déploiement des différents projets dans le cadre du programme de coopération « Compact II » sont encourageants, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah. S’exprimant lors de la 13ème session du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) consacrée à la présentation du bilan d’exécution du programme de coopération « Compact II », la ministre a indiqué que cette session revêt un intérêt particulier au vu qu’elle se tient à trois mois de la fin du « Compact II », rappelant que ce programme a été conclu entre le gouvernement du Maroc et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

Elle a, en outre, souligné que que si les résultats enregistrés au titre du déploiement des différents projets sont encourageants, la forte mobilisation de toutes les parties prenantes demeure décisive pour accélérer la cadence de réalisation des activités opérationnelles, poursuivre l’appui à l’activation des réformes structurelles et réussir l’expérimentation des modèles novateurs d’intervention développés. Mme Fettah a également réitéré l’engagement du gouvernement à capitaliser sur les réalisations substantielles pour favoriser la pérennisation des projets du « Compact II », dont les objectifs sont en ligne avec les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, portant sur la valorisation du capital humain et la mobilisation du foncier au service de la promotion de l’investissement.

De même, la ministre a réaffirmé la volonté de l’Exécutif d’œuvrer à la duplication à grande échelle, sur la base des résultats des évaluations indépendantes qui seront menées et moyennant d’éventuelles adaptations, des modèles déployés à titre pilote dans le cadre du « Compact II », notant que ses finalités consistent à renforcer l’engagement du secteur privé et de la société civile et à soutenir la transition de systèmes où l’État joue un rôle prépondérant vers des systèmes dynamiques et compétitifs qui engagent davantage le secteur privé et répondent mieux aux besoins du marché.

Dans ce sens, elle a mis en avant le modèle « Lycée Attahadi », le fonds « Charaka » de la formation professionnelle, développement, aménagement, gestion et commercialisation des zones industrielles selon un modèle de partenariat public privé (PPP), le fonds des zones industrielles durables (FONZID), ainsi que le programme d’emploi via le financement basé sur les résultats (FBR). Pour sa part, la Directrice Générale de l’Agence MCA-Morocco, Malika Laasri, a mis en exergue les réalisations financières honorables de l’Agence, comme en témoigne l’enregistrement d’un taux d’engagement de près de 93% et d’un taux de décaissement de près de 80%, contre respectivement 87% et 50% un an auparavant. A cette occasion, elle s’est félicitée des réalisations notables accomplies notamment au volet de la réalisation des travaux d’infrastructures, avec l’achèvement de la réhabilitation de 78 établissements de l’enseignement secondaire dans les Régions Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Marrakech-Safi et Fès-Meknès, la réalisation d’un taux d’avancement variant entre 50 et 98% des travaux de réhabilitation des 11 autres lycées collégiaux et qualifiants de la Région Fès-Meknès.

Mme Laasri a également évoqué l’achèvement ou la finalisation imminente des travaux de construction ou réhabilitation de 14 sur les 15 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », l’accomplissement des travaux hors-sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la Région Casablanca-Settat, l’achèvement imminent des travaux in-site réalisés par le partenaire privé au titre du projet d’extension de la zone industrielle de Bouznika, ainsi que l’avancement soutenu des travaux d’aménagement et de construction de bâtiments industriels ou de services initiés dans 8 projets soutenus par le FONZID.

De son côté, la Directrice Résidente de MCC au Maroc, Carrie Monahan s’est félicitée de la mobilisation des communautés, des partenaires locaux et des ministères avec lesquels œuvre MCC pour parachever des projets qui vont bénéficier à plus de 800.000 citoyens marocains, jeunes, hommes et femmes, indiquant que MCC célébrera, fin mars 2023, les réalisations communes du partenariat qualitatif entretenu avec le gouvernement marocain dans le cadre du « Compact II ».

Au terme de cette réunion marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour ainsi que des représentants des départements ministériels, le Conseil a approuvé une série de résolutions, qui concernent essentiellement l’approbation du rapport d’audit financier portant sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, du rapport d’activité de l’Agence au titre de la 5ème année du « Compact II », ainsi que du Programme de passation des marchés de l’Agence tel qu’il a été mis à jour.

LNT avec MAP

