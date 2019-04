PARTAGER Mawazine 2019 : 3 stars mondiales annoncées

L’Association Maroc Cultures vient de dévoiler les noms de 3 artistes, et non des moindre, qui participeront à la 18ème édition du festival Mawazine.

Ainsi, le public aura rendez-vous avec le génie des platines Marshmello et de 2 stars du reggaeton, Karol G et Maluma pour un weekend de clôture qui promet d’être mémorable.

Considéré comme l’un des DJ les plus influents de sa génération, Marshmello, 27 ans, se produira pour la première fois en Afrique, vendredi 28 juin, sur la scène de l’OLM Souissi.

Avec 20 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 6 millions de fans sur Facebook, Marshmello s’est fait une spécialité des reprises à succès et des featurings avec les plus grandes stars du moment : Selena Gomez, Omar Linx et Robin Schulz ou encore Demi Lovato et Will Smith.

Samedi 29 juin, la scène OLM Souissi accueillera la superstar colombienne Karol G pour une première partie dédiée au reggaeton et à la musique latino. La chanteuse, qui a remporté en 2018 le Latin Grammy Award du meilleur nouvel artiste, compte près de 20 millions de followers. Sorti en 2017, son premier tube planétaire, Ahora me llama, compte plus de 700 millions de vues sur YouTube.

Une autre figure colombienne du reggaeton, Maluma, prendra le relais. Après des collaborations remarquées avec French Montana, Jason Derulo, Shakira et Ricky Martin, Maluma a été choisi en 2018 pour interpréter la chanson officielle de la Coupe du Monde de Football.

Maluma, est classé parmi les chanteurs les plus populaires de la planète, cumule plus de 90 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et plus de 9 milliards de vues sur sa chaîne YouTube.

Il est à noter que Mawazine 2019 se tiendra du 21 au 29 juin à Rabat.

LNT