L’entraîneur de l’équipe nationale du Maroc de football, Walid Regragui, a fait appel à 24 joueurs en prévision des deux matchs amicaux que disputeront les Lions de l’Atlas fin mars, parmi lesquels figure notamment la star du Real Madrid, Brahim Diaz.

Le joueur de 24 ans, va ainsi porter le maillot des Lions de l’Atlas pour la première fois lors des matches amicaux prévus au Grand Stade d’Agadir, face à la sélection angolaise le 22 mars et mauritanienne quatre jours plus tard.

La liste retenue par Regragui est également marquée par la présence du jeune prodige du Real Madrid, Youssef Lekhedim (18 ans), qui a été convoqué pour la première fois avec la sélection marocaine U20 en septembre dernier.

On notera également la présence du joueur du FC Villareal Ilias Akhomach, qui a déjà porté le maillot rouge et vert avec la sélection olympique marocaine, et du joueur de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, ainsi que le retour du joueur du club émirati d’Al-Aïn, Soufiane Rahimi, en bonne forme dernièrement.

Voici la liste des Joueurs retenus :

Gardiens de but: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, El Mehdi Benabid.

Défenseurs: Nayef Agured, Abdelkabir Abqar, Achraf Dari, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Yahya Attiat Allah, Youssef Lekhedim.

Milieux de terrain: Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Amir Richardson, Azzedine Ounahi.

Attaquants: Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri, Soufiane Rahimi, Amine Adli, Eliesse Ben Seghir.

LNT avec Map

Partagez cet article :