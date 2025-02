Mass Céréales Al Maghreb, leader national de la manutention portuaire des céréales, a obtenu une troisième certification ISO pour ses terminaux portuaires de Casablanca et Jorf Lasfar. Cette triple distinction confirme l’engagement de l’entreprise en matière de qualité, d’environnement et de sécurité, se félicite le grouep dans un communiqué de presse.

La nouvelle certification, ISO 9001 : 2015, vient valider l’efficacité du système de management de la qualité mis en place par l’entreprise, reposant sur l’amélioration continue et la satisfaction client. Reconnue à l’échelle internationale, cette norme atteste de la capacité de Mass Céréales Al Maghreb à optimiser ses performances et à répondre aux attentes du marché avec une exigence accrue en matière de gestion et de contrôle qualité.

Cette certification vient s’ajouter aux ISO 14001 : 2015, qui souligne l’engagement de l’entreprise envers un management environnemental responsable, et ISO 45001 : 2018, qui garantit le respect des normes de sécurité et de santé au travail. Ensemble, ces certifications couvrent l’ensemble du processus de manutention, depuis le déchargement des navires jusqu’à l’expédition des produits céréaliers aux importateurs, en passant par leur stockage.

« Cette triple distinction marque l’aboutissement de notre démarche qualité et représente un levier essentiel pour continuer à améliorer nos processus, tout en renforçant la confiance de nos clients et partenaires. Nous sommes fiers de notre capacité renouvelée à répondre aux normes internationales les plus exigeantes », a déclaré Hafid Debbarh, Directeur Général de Mass Céréales Al Maghreb.

Acteur clé dans l’approvisionnement en céréales du Maroc, l’entreprise assure le déchargement et le stockage de près de la moitié des importations annuelles de céréales en vrac via les ports de Casablanca et Jorf Lasfar. Fort du soutien de ses actionnaires, le Groupe Holmarcom et A.P. Moller Capital, Mass Céréales Al Maghreb poursuit également son expansion à l’international, notamment en Afrique de l’Ouest.

LNT avec CdP

